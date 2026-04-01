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Fix! Ein Österreicher tritt die Horngacher-Nachfolge beim DSV an

Andreas Mitter steigt bei den deutschen Skispringern vom Co- zum Cheftrainer auf.

Fix! Ein Österreicher tritt die Horngacher-Nachfolge beim DSV an Foto: © GEPA
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Der bisherige Co-Trainer Andreas Mitter wird im deutschen Skiverband (DSV) Chefcoach des Skisprung-Männer-Teams.

Der 44-Jährige folgt seinem sieben Jahre in dieser Funktion tätig gewesenen österreichischen Landsmann Stefan Horngacher, dem er in den vergangenen drei Jahren assistiert hat. Davor war Mitter Cheftrainer in Finnland und auch im ÖSV tätig gewesen.

Mitter kenne "das System Skisprung in Deutschland in all seinen Facetten", sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel.

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