Österreichischer Ex-Vizeweltmeister hängt Ski an den Nagel

Mit Lukas Müllauer verabschiedet sich ein Aushängeschild aus dem Ski-Freestyle-Zirkus. 2023 schrieb der Salzburger ein Stück Sportgeschichte.

Als erster Österreicher holte Müllauer eine WM-Medaille im Big Air. Im georgischen Bakuriani wurde er hinter dem US-Amerikaner Troy Podmilsak Vize-Weltmeister und ließ damit unter anderem Doppelolympiasieger Birk Ruud oder ÖSV-Star Matej Svancer hinter sich.

2019 feierte Müllauer ebenfalls in seiner Parade-Disziplin Big Air seinen einzigen Weltcupsieg. In Zukunft möchte sich der 28-Jährige voll auf sein Studium fokussieren.

"Auf die WM-Silberne bin ich ebenso stolz wie auf den Weltcupsieg. Zwölf Saisonen im Weltcup haben bei mir körperlich aber auch ihre Spuren hinterlassen", sagte der fünffache WM-Teilnehmer.