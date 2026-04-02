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Österreichischer Ex-Vizeweltmeister hängt Ski an den Nagel

Lukas Müllauer feierte in seiner Karriere große Erfolge. Nach zwölf Jahren im Freeski-Weltcup zieht sich der 28-Jährige aus dem Spitzensport zurück.

Österreichischer Ex-Vizeweltmeister hängt Ski an den Nagel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Lukas Müllauer verabschiedet sich ein Aushängeschild aus dem Ski-Freestyle-Zirkus. 2023 schrieb der Salzburger ein Stück Sportgeschichte.

Als erster Österreicher holte Müllauer eine WM-Medaille im Big Air. Im georgischen Bakuriani wurde er hinter dem US-Amerikaner Troy Podmilsak Vize-Weltmeister und ließ damit unter anderem Doppelolympiasieger Birk Ruud oder ÖSV-Star Matej Svancer hinter sich.

2019 feierte Müllauer ebenfalls in seiner Parade-Disziplin Big Air seinen einzigen Weltcupsieg. In Zukunft möchte sich der 28-Jährige voll auf sein Studium fokussieren.

"Auf die WM-Silberne bin ich ebenso stolz wie auf den Weltcupsieg. Zwölf Saisonen im Weltcup haben bei mir körperlich aber auch ihre Spuren hinterlassen", sagte der fünffache WM-Teilnehmer.

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