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Österreichischer Ex-Vizeweltmeister hängt Ski an den Nagel
Lukas Müllauer feierte in seiner Karriere große Erfolge. Nach zwölf Jahren im Freeski-Weltcup zieht sich der 28-Jährige aus dem Spitzensport zurück.
Mit Lukas Müllauer verabschiedet sich ein Aushängeschild aus dem Ski-Freestyle-Zirkus. 2023 schrieb der Salzburger ein Stück Sportgeschichte.
Als erster Österreicher holte Müllauer eine WM-Medaille im Big Air. Im georgischen Bakuriani wurde er hinter dem US-Amerikaner Troy Podmilsak Vize-Weltmeister und ließ damit unter anderem Doppelolympiasieger Birk Ruud oder ÖSV-Star Matej Svancer hinter sich.
2019 feierte Müllauer ebenfalls in seiner Parade-Disziplin Big Air seinen einzigen Weltcupsieg. In Zukunft möchte sich der 28-Jährige voll auf sein Studium fokussieren.
"Auf die WM-Silberne bin ich ebenso stolz wie auf den Weltcupsieg. Zwölf Saisonen im Weltcup haben bei mir körperlich aber auch ihre Spuren hinterlassen", sagte der fünffache WM-Teilnehmer.