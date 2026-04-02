VSV trennt sich von Top-Verteidiger

Der VSV und Dylan MacPherson gehen in Zukunft getrennte Wege. "Danke für deinen Einsatz im blau-weißen Trikot und alles Gute für deinen weiteren Weg", verkündeten die Villacher auf Social Media.

MacPherson kam 2023 aus Nordamerika nach Kärnten und avancierte in den vergangenen drei Spielzeiten zu einem der wichtigsten Verteidiger des VSV.

Im Grunddurchgang 2025/26 sammelte der Kanadier 29 Scorer-Punkten in 42 Partien. Das war Bestwert aller Villacher Verteidiger.

MacPherson zieht es nun nach Tschechien zum HC Plzeň. Dort wird der 27-Jährige auch in der Champions Hockey League spielen.