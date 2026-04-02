VSV trennt sich von Top-Verteidiger

Umbruch in Villach
Neben MacPherson soll auch Mark Katic fix weg sein. Mit Nikita Scherbak arbeite man zudem an einer Vertragsauflösung, sagte Präsident und General Manager Martin Winkler gegenüber der "Kronen Zeitung": "Es ändert sich einiges."
Offen ist noch die Zukunft von Adam Helewka. Der Top-Stürmer habe eigentlich noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Winkler: "Er ist an uns herangetreten, dass er und seine Frau gerne in Kanada bleiben würden, weil sie Eltern werden. Das verstehen wir und haben daher zugestimmt."
Sollte Helewka in der kommenden Saison doch wieder in Europa spielen, müsse der neue Verein des Kanadiers mit Villach über eine Ablöse verhandeln.
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