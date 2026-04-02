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VSV trennt sich von Top-Verteidiger

Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus haben die Villacher Adler erste Kader-Entscheidungen für die nächste Saison getroffen.

VSV trennt sich von Top-Verteidiger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der VSV und Dylan MacPherson gehen in Zukunft getrennte Wege. "Danke für deinen Einsatz im blau-weißen Trikot und alles Gute für deinen weiteren Weg", verkündeten die Villacher auf Social Media.

MacPherson kam 2023 aus Nordamerika nach Kärnten und avancierte in den vergangenen drei Spielzeiten zu einem der wichtigsten Verteidiger des VSV.

Im Grunddurchgang 2025/26 sammelte der Kanadier 29 Scorer-Punkten in 42 Partien. Das war Bestwert aller Villacher Verteidiger.

MacPherson zieht es nun nach Tschechien zum HC Plzeň. Dort wird der 27-Jährige auch in der Champions Hockey League spielen.

Umbruch in Villach

Neben MacPherson soll auch Mark Katic fix weg sein. Mit Nikita Scherbak arbeite man zudem an einer Vertragsauflösung, sagte Präsident und General Manager Martin Winkler gegenüber der "Kronen Zeitung": "Es ändert sich einiges."

Offen ist noch die Zukunft von Adam Helewka. Der Top-Stürmer habe eigentlich noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Winkler: "Er ist an uns herangetreten, dass er und seine Frau gerne in Kanada bleiben würden, weil sie Eltern werden. Das verstehen wir und haben daher zugestimmt."

Sollte Helewka in der kommenden Saison doch wieder in Europa spielen, müsse der neue Verein des Kanadiers mit Villach über eine Ablöse verhandeln.

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