KAC trifft Trainerentscheidung

Österreichs Eishockey-Rekordmeister KAC hat sich mit Coach Kirk Furey auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt.

Wie die Klagenfurter am Donnerstag mitteilten, erhielt der Kanadier einen neuen, für die kommenden drei Saisonen gültigen Vertrag.

Furey ist seit 2023 für die Kampfmannschaft des KAC zuständig, die er seither zu zwei ersten und einem zweiten Platz in den ICE-Grunddurchgängen, zwei Finalteilnahmen und drei Qualifikationen für die Champions Hockey League führte.

Die vergangene Spielzeit schloss der KAC als Grunddurchgangs-Zweiter ab, es folgte das überraschende Aus im Viertelfinale gegen Fehervar.

Suche nach neuem Assistant Coach

Furey kam 2007 als Spieler zu den Kärntnern und holte mit ihnen zwei Meistertitel. 2015 beendete er nach 488 Liga-Einsätzen seine aktive Laufbahn und begann danach beim KAC als Nachwuchstrainer.

Sein Assistant Coach David Fischer hat die Rotjacken dagegen auf eigenen Wunsch verlassen, sein Nachfolger soll demnächst von Furey bestimmt werden.

Torhüter-Coach Andrej Hocevar hat seinen Vertrag wie Furey langfristig verlängert.