Sechs Kilometer Länge, 115 Tore und über 1.000 Höhenmeter – die Gardenissima ist zum Winterabschluss eine ganz besondere Herausforderung.

Auch zahlreiche Weltcup-Stars nehmen diese Jahr für Jahr in Angriff. Und es gab einen österreichischen Erfolg: Christina Ager schnappt sich nach Ende ihrer Weltcupkarriere den Sieg und auch weitere ÖSV-Asse fahren auf das Stockerl.

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