Von Svancer bis Vastic: Österreichs beste Sportler-Einbürgerungen

Von Olympiamedaillen bis Weltmeistertitel - Österreichs eingebürgerte Sportler hatten bereits viel zu feiern!

Immer wieder taucht das Thema unter anderem im Fußball auf, aktuell vor allem aufgrund von Carney Chukwuemeka und Paul Wanner, die sich kürzlich für das ÖFB-Team entschieden haben.

Doch auch in vielen anderen Sportarten wurden Athleten nach Österreich eingebürgert und zelebrierten große Erfolge.

LAOLA1 fasst die erfolgreichsten Sportler zusammen und listet ihre Triumphe seither auf.

Matej Svancer: