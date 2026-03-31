Henrik Kristoffersen vertraut nicht länger auf Marcel Hirschers Ski-Marke "Van Deer".

Wie das Unternehmen bekanntgibt, endet die Zusammenarbeit nach vier Jahren.

"Ich bin dem Team von VAN DEER-Red Bull Sports dankbar für alles, was wir in diesen vier Jahren miteinander erreicht haben. WM-Gold, Kugel im Slalom-Weltcup, Olympia-Bronze, 25 Podestplatzierungen – das ist eine wirklich starke Bilanz. Die Entscheidung, die Zusammenarbeit jetzt zu beenden, ist uns nicht leicht gefallen. Wir sind gemeinsam zur Überzeugung gelangt, dass es die richtige Entscheidung ist, weil sie uns allen neue Impulse und Perspektiven ermöglicht", wird Kristoffersen in einer "Van Deer"-Aussendung zitiert.

WM-Gold, Kugel, Olympia-Medaille

2022 war Kristoffersen zum Ski-Startup und Rennteam seines ehemals größten Konkurrenten Marcel Hirscher gestoßen. Dem Podium im Debüt-Rennen von Sölden folgten sechs Weltcupsiege, 18 Top-3-Platzierungen, WM-Gold 2023, der Gewinn der kleinen Slalom-Kristallkugel 2024/2025 und die Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen 2026.

Abgesehen von der Olympia-Medaille lief es für Kristoffersen in der abgelaufenen Saison jedoch nicht ganz nach Wunsch. Lediglich ein Rennen - den Nacht-Slalom in Schladming - konnte der Norweger gewinnen. Im Slalom-Weltcup belegte er den vierten Platz, im Riesentorlauf den siebenten und im Gesamtweltcup den fünften.

Toni Giger, COO bei "Van Deer", sagt: "Henrik hat mit seinen großartigen Leistungen in unserem ersten Weltcupjahr einen entscheidenden Beitrag geleistet, dass sich VAN DEER-Red Bull Sports schnell im Skirennsport etablieren konnte – unsere gemeinsame Reise war äußerst erfolgreich. Im Spitzensport sind Entwicklung und Veränderung ein zentrales Momentum: Deshalb haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit nach vier Jahren zu beenden – es ist der richtige Zeitpunkt. Wir wünschen ihm als Team für seine weitere Karriere alles Gute."