Karriereende? Gut-Behrami gibt bei Filmpremiere erstmals Auskunft

Lara Gut-Behrami reagiert erstmals auf die Spekulationen über ihre Karriere.

Eigentlich wollte die Schweizerin ihre Ski nach der Olympia-Saison an den Nagel hängen, doch es kam anders. Denn in Cooper Mountain kam sie im November 2025 zu Sturz und zog sich eine schwere Knieverletzung zu.

Ende April dann die Überraschung: Gut-Behrami wird vom Schweizer Skiverband in die Nationalmannschaft für den Winter 2026/27 einberufen (mehr dazu >>>). Nun äußert sie sich gegenüber "Blick" erstmals zu ihren Plänen. "Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiß ich wirklich noch nicht", sagt sie im Rahmen der Filmpremiere "Semplicemente Lara", die ihr letztes Rennen dokumentieren sollte.

Derzeit befindet sie sich in der Reha, dort würde alles nach Wunsch verlaufen, wie auch Alpin-Direktor Hans Flatscher verrät: "Sie macht alles zu 100 Prozent, höchst intensiv. Es gibt keine Komplikationen", berichtet er.