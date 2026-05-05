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Schweizer Slalom-Spezialist wechselt Ausrüster

Seinen Kaderplatz hat der großgewachsene Schweizer zwar verloren, doch mit neuem Ausrüster soll es in der kommenden Saison wieder aufwärts gehen.

Schweizer Slalom-Spezialist wechselt Ausrüster Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Ramon Zenhäusern will es in der kommenden Saison noch einmal wissen.

Auch wenn der 2,02 Meter große Slalom-Spezialist vom Schweizer Verband für keinen Kader nominiert wurde, tut das seiner Motivation keinen Abbruch - die Planungen für die kommende Weltcup-Saison laufen bereits auf Hochtouren.

Einen Tag nach seinem 34. Geburtstag hat der Vize-Olympiasieger im Slalom von Pyeongchang auf Instagram eine große Veränderung bekannt gegeben. Die langjährige Zusammenarbeit mit Rossignol ist Geschichte, künftig wird mit Völkl Skiern an den Start gehen.

Das Foto auf Social Media zeigt ihn vor einer Flotte der traditionell in Neongelb gehaltenen Völkl-Skier. "Mein innerer Tiger brüllt vor Aufregung an der Starttür dieser neuen Reise mit Völkl", heißt es in der Beschreibung.

"Mit dem Racetiger ist meine neue Saison voller Potenzial und Optimismus, und mein Herz ist voller Freude."

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