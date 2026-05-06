Nummer-1-Pick! Toronto Maple Leafs gewinnen die NHL-Draft-Lottery

Die Toronto Maple Leafs haben die Lotterie für den ersten Pick im NHL-Draft 2026 gewonnen.

Etwas mehr als 48 Stunden, nachdem sie John Chayka als General Manager eingestellt und Franchise-Legende Mats Sundin als Berater für den Hockey-Betrieb zurückgeholt hatten, landen die Kanadier einen bedeutenden Erfolg.

Chayka sowie der Präsident und CEO von Maple Leaf Sports & Entertainment, Keith Pelley, mussten auf der Einstands-Pressekonferenz einige harsche Fragen beantworten, doch im Trainingszentrum von Toronto herrschten nach dem Lotterie-Gewinn nur noch strahlende Gesichter.

"Ich bin natürlich außerordentlich glücklich für die Fans der Toronto Maple Leafs", sagte Sundin. "Das wird definitiv eine große Hilfe sein, wenn man in die Zukunft blickt und versucht, diesem Team zu helfen, und für das, was wir uns für die Zukunft der Toronto Maple Leafs wünschen. Es ist also großartig, den ersten Pick zu bekommen."

Top-Talente im Fokus

Gavin McKenna von Penn State und der schwedische Flügelstürmer Ivar Stenberg werden von NHL Central Scouting als die Top-Nordamerika- bzw. Europa-Talente eingestuft. McKenna gilt schon seit geraumer Zeit als der potenzielle Top-Pick.

"Ich verfolge ihn nun schon seit einigen Jahren und sein Fähigkeitsniveau, seine Kreativität, offensichtlich seine Puckbeherrschung und dann sein Schuss und seine Entladung sind ziemlich besonders. Ein gutes Gesamtpaket", sagte Chayka.

"Es wird gut sein, sich mit den Scouts auszutauschen, aber ich weiß, dass es viel Leidenschaft für viele Spieler gibt, einschließlich Gavin."

Matthews und die Zukunft

Die unmittelbarste Frage für die Leafs unter dem neuen Management betrifft die Zukunft von Kapitän Auston Matthews, nachdem sie zum ersten Mal in seiner Karriere die Playoffs verpasst hatten.

Es ist das erste Mal seit dem Gewinn von Matthews mit dem ersten Pick im Jahr 2016, dass sie die Lotterie gewonnen haben - und der Draft findet in Buffalo statt, wo sie damals die Wahl getroffen haben.

Mit 8,5 Prozent hatten sie die fünfthöchsten Gewinnchancen. Vancouver hatte die höchsten Chancen mit 18,5 Prozent und hatte noch nie den ersten Pick im Draft. Die Canucks werden den dritten Pick haben.

Toronto hätte seinen Pick an Boston abtreten müssen, um einen Trade aus dem letzten Jahr für Brandon Carlo abzuschließen, wenn er nicht unter den Top fünf gewesen wäre. Die Bruins und Philadelphia erhalten infolgedessen die Erstrunden-Picks der Leafs in den Jahren 2027 und 2028.

San Jose Sharks mit zweitem Pick

Die San Jose Sharks haben die Lotterie für den zweiten Pick gewonnen. Mit einem weiteren Top-5-Pick können GM Mike Grier und sein Team eine junge Gruppe ergänzen, die bereits von Macklin Celebrini angeführt wird und Will Smith sowie Michael Misa umfasst.

"Es gibt viele Optionen", sagte Grier. "Es gibt Center, es gibt Verteidiger, es gibt Flügelspieler, also ist es sehr aufregend, die Gelegenheit zu haben, unseren jungen Kern um einen weiteren sehr talentierten Spieler zu erweitern."