Präsident von Rossi-Franchise erklärt seinen Rücktritt

Jim Rutherford tritt nach dem kommenden NHL-Draft als Präsident für Hockey-Operationen der Vancouver Canucks zurück.

"Ich werde mich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen", sagte er am Dienstag bei einer nicht damit zusammenhängenden Pressekonferenz.

"Ich werde dem Team als Berater und alternativer Gouverneur erhalten bleiben. Aber was den täglichen Betrieb betrifft, werden wir hier eine sehr gute Mannschaft für die Zukunft zusammenstellen."

Der 77-Jährige sagte am Dienstag, dass er in letzter Zeit viel über seine Zukunft nachgedacht habe.

"Das ist etwas, worüber ich sowieso schon ein paar Jahre nachgedacht habe", sagte Rutherford. "Aber es ist Zeit für mich, das zu tun. Es tut mir leid, dass ich das in so jungem Alter tun muss, aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden."

Rücktritt nach enttäuschender Saison

Die Nachricht kommt, nachdem die Canucks die Saison als abgeschlagener Letzter mit einer Bilanz von 25-49-8 abgeschlossen haben.

Vancouver feuerte am 17. April den General Manager Patrik Allvin, einen Tag nachdem das Team seine enttäuschende Saison mit einer 1:6-Niederlage gegen die Edmonton Oilers beendet hatte.

Rutherford sagte, dass die Suche nach einem neuen GM mehr als 15 Kandidaten umfasste und die Liste nun auf fünf reduziert wurde. Eine endgültige Entscheidung wird voraussichtlich nächste Woche erwartet, sagte er.

Wie die Führungsstruktur von Vancouver nach der Neubesetzung aussehen wird, bleibt abzuwarten, fügte Rutherford hinzu.

"Ich werde bei der Übergabe und der neuen Person, neuen Leuten, neuen Positionen und ähnlichen Dingen helfen", sagte er. "Aber ich werde weiterhin Teil der Organisation sein. Wenn jemand etwas mit mir besprechen möchte, werde ich das gerne tun."

Rutherfords Vermächtnis und die Zukunft des Teams

Rutherford und Allvin orchestrierten eine Ära, in der die Canucks von Außenseitern der Playoffs zu Gewinnern der Pacific Division auf- und wieder abstiegen.

Rutherford wurde am 9. Dezember 2021 als Präsident für Hockey-Operationen und Interims-General-Manager von Vancouver eingestellt, vier Tage nachdem der damalige General Manager Jim Benning entlassen worden war.

Als Mitglied der Hockey Hall of Fame in der "builders' category" war er von 2014 bis 2021 GM der Pittsburgh Penguins und führte das Team 2016 und 2017 zu zwei aufeinanderfolgenden Stanley Cups.

Er war auch 20 Jahre lang General Manager von Carolina und verhalf den Hurricanes 2006 zum Gewinn des Cups.

Kein Glück in der Draft-Lotterie

Nachdem die Canucks am Ende der Tabelle landeten, hatten sie die besten Chancen auf die erste Wahl im Drafts, doch die Kugeln fielen am Dienstag bei der Lotterie nicht zu ihren Gunsten.

Stattdessen erhalten die Toronto Maple Leafs den ersten Pick. Vancouver wird an dritter Stelle wählen. Alle Infos >>>

"Trotz der Tatsache, dass die Canucks nicht als Nummer 1 wählen werden, bedeutet das nicht, dass wir darüber alle verärgert sein müssen", sagte Rutherford.

"Dies ist ein sehr starker Draft. Wir wissen nicht wirklich, wie der Draft verlaufen wird. Aber wie auch immer er verlaufen mag, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir einen wirklich guten Spieler bekommen werden. Wer dieser Spieler sein wird, werden wir abwarten müssen."