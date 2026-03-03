Marc Gisin verlässt den Schweizer Skihersteller Stöckli mit Saisonende. Der 37-Jährige hatte den Posten als Rennchef vor drei Jahren angetreten.

Dass der ehemalige Abfahrer das Team trotz großer Erfolge verlässt, kommt überraschend. "Ich durfte vor drei Jahren von meinem Vorgänger Beni Matti ein sehr erfolgreiches Team übernehmen, und ich habe alles dafür getan, um dieses hohe Level halten zu können. Es war für mich eine großartige Erfahrung, mit derart hochkarätigen Rennfahrern und Materialentwicklern zusammenarbeiten zu dürfen. Aber jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung anzunehmen", so seine Begründung gegenüber dem Schweizer "Blick".

Unter der Leitung des 37-Jährigen ist im Stöckli-Team hinter Dominator Marco Odermatt mit Alexis Monney ein zweiter Top-Speedfahrer herangewachsen. Zudem gelang es ihm kürzlich, mit Lenz Hächler ein Schweizer Toptalent an das Team zu binden.

Roten: "Stöckli bietet mir genau das an, was ich gesucht habe"

Wohin es den Bruder der Olympiasiegerinnen Dominique und Michelle Gisin nach seinem Ende als Stöckli-Rennchef ziehen wird, ist noch unklar. Die Entscheidung, wer seine Nachfolge antreten wird, ist hingegen bereits gefallen: Jörg Roten, der aktuelle Coach von Wendy Holdener, wird den Posten übernehmen. Zuvor war der 50-Jährige im Privatteam von Henrik Kristoffersen tätig.

"Ich war zwanzig Jahre als Trainer unterwegs. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt da, um etwas Neues anzufangen. Mir war jedoch immer klar, dass ich in der Skiszene bleiben will. Die Firma Stöckli, die für allerhöchste Qualität steht, bietet mir nun genau das an, was ich gesucht habe", freut sich Roten.