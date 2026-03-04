Val die Fassa: Hütter im ersten Training schnellste ÖSV-Läuferin

Cornelia Hütter hat am Mittwoch im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Val di Fassa mit Rang sieben für das beste ÖSV-Ergebnis gesorgt.

Die Bronzemedaillengewinnerin im Super-G bei den Olympischen Spielen wies auf die Tagesschnellste, Ilka Stuhec, einen Rückstand von 0,87 Sekunden auf.

Die Slowenin hatte allerdings einen Torfehler. Zweite wurde Romane Miradoli (FRA), auf Rang drei platzierte sich Olympia-Siegerin Breezy Johnson.

Ortlieb mit Torfehler in den Top-Ten

Stuhec bewältigte die Strecke in 1:22,92 Minuten. Ebenfalls nach Torfehlern landeten Nina Ortlieb und Mirjam Puchner auf den Rängen neun und 13.

Lisa Grill wurde 29., Anna Schilcher 32. und Lena Wechner 36. Mit Leonie Zegg (47.) und Emily Schöpf (50., Torfehler) reihten sich zwei ÖSV-Läuferinnen noch am Ende des 56-köpfigen Feldes ein.