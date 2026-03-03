Saisonende! Operation bei Schweizer Speed-Spezialistin

Die Schweizerin Priska Ming-Nufer muss die Saison aufgrund einer Verletzung frühzeitig beenden.

Wie die 34-Jährige via Social Media bekanntgibt, hat sie sich in der Abfahrt von Soldeu eine Knieverletzung zugezogen.

Nufer schreibt: "Leider habe ich vergangenen Freitag meine letzten Rennschwünge für diese Saison in den Schnee gezogen. Während dem Rennen ist bei einer Landung ein Teil meines Meniskus ausgerissen. Es ist extrem bitter, da zu diesem Zeitpunkt noch 7 Rennen vor mir lagen, und meine Formkurve nach oben zeigte."

Sie richtet den Blick aber nach vorne und hat die Heim-WM im kommenden Jahr fest im Visier.