Das sind Österreichs Ski-Hoffnungen der Zukunft

Die 20-jährige Vorarlbergerin tritt gewöhnlich in der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf an.

2025 wurde die Fahrerin des WSV Tschagguns teilweise vom Pfeifferschen Drüsenfieber ausgebremst. Im Dezember feierte sie in Mayrhofen/Hippach beim FIS-Rennen aber einen zweiten Platz in der Abfahrt, zwei Tage später folgte der Sieg.

Diesen Erfolg konnte sie im Jänner im Super-G wiederholen. Die Speed-Spezialistin nahm auch an FIS-Riesentorläufen teil, jedoch wartet sie dort noch auf den großen Durchbruch.

Amann nahm in dieser Saison meist an FIS-Rennen teil, auch fünf Abstecher in den Europacup waren dabei. Ihr bestes Europacup-Ergebnis war ein 39. Platz im Super-G.