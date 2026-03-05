NEWS

Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer

Die 35-Jährige musste aufgrund ihrer anhaltenden Verletzungsprobleme die Saison vorzeitig beenden. Privat soll es aber gute Neuigkeiten geben.

Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Federica Brignone hat einen erfolgreichen Februar hinter sich. Nach zwei Goldmedaillen bei Heim-Olympia läuft es für die 35-Jährige nun offenbar auch privat rund.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, soll Brignone einen neuen Freund haben. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Basketballspieler James Mbaye, der heute als Model arbeitet. Der Italiener spielte früher in der dritten und vierten Liga Italiens, unter anderem für Teams aus Rimini und Florenz.

Während der Olympia-Wettkämpfe in Cortina d'Ampezzo soll Mbaye im Betreuerbereich und von der Tribüne aus gemeinsam mit Brignones Familie mitgefiebert haben.

Offiziell bestätigt ist die Beziehung bislang jedoch nicht.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (Schweiz)
#19 - Michaela Dorfmeister (Österreich)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Für die Liebe: Braathen stellt Training um

Für die Liebe: Braathen stellt Training um

Ski Alpin
Die legendärsten Skihelme der Weltcupstars

Die legendärsten Skihelme der Weltcupstars

Ski Alpin
Das sind Österreichs Ski-Hoffnungen der Zukunft

Das sind Österreichs Ski-Hoffnungen der Zukunft

Ski Alpin
10
Val die Fassa: Hütter im ersten Training schnellste ÖSV-Läuferin

Val die Fassa: Hütter im ersten Training schnellste ÖSV-Läuferin

Ski Alpin
Manuel Feller beendet die Saison vorzeitig!

Manuel Feller beendet die Saison vorzeitig!

Ski Alpin
1
Endlich wieder Playoff-Eishockey: "Einfach geil!"

Endlich wieder Playoff-Eishockey: "Einfach geil!"

ICE Hockey League
1
Zwei Rossi-Scorer bei Canucks-Pleite, Niederlage für Kasper

Zwei Rossi-Scorer bei Canucks-Pleite, Niederlage für Kasper

NHL
3

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Federica Brignone