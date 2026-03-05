Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer

Federica Brignone hat einen erfolgreichen Februar hinter sich. Nach zwei Goldmedaillen bei Heim-Olympia läuft es für die 35-Jährige nun offenbar auch privat rund.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, soll Brignone einen neuen Freund haben. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Basketballspieler James Mbaye, der heute als Model arbeitet. Der Italiener spielte früher in der dritten und vierten Liga Italiens, unter anderem für Teams aus Rimini und Florenz.

Während der Olympia-Wettkämpfe in Cortina d'Ampezzo soll Mbaye im Betreuerbereich und von der Tribüne aus gemeinsam mit Brignones Familie mitgefiebert haben.

Offiziell bestätigt ist die Beziehung bislang jedoch nicht.