ÖSV-Medaillen bei der Junioren-Ski-WM 2025 - Rückblick

Alle ÖSV-Medaillen der Junioren-Ski-WM 2025 im Überblick. Von Gold in der Team-Kombi bis zum Speed-Bronze von Matthias Fernsebner - die Medaillengewinner:innen:

ÖSV-Medaillen bei der Junioren-Ski-WM 2025 - Rückblick Foto: © GEPA
Der ÖSV holte bei der Junioren-Ski-WM 2025 insgesamt sieben Medaillen.

Gold in der Team-Kombi und starke Technik-Leistungen

Das einzige Gold für Österreich sichert das Duo Bürgler/Falch in der Team-Kombination. Natalie Falch unterstreicht ihre Form zudem mit einer Bronzemedaille im Slalom.

Ebenfalls auf das Podest im Stangenwald fährt Leonie Raich, die sich mit einer beherzten Fahrt den Vizeweltmeistertitel und damit Silber schnappt.

Die Speed-Ergebnisse: Silber für Zegg, Doppel-Bronze für Fernsebner

In den schnellen Disziplinen gibt es Licht und Schatten. Leonie Zegg sorgt mit Rang zwei im Super-G für ein kräftiges Ausrufezeichen und die zweite Silberne für das ÖSV-Team.

Bei den Junioren zeigt sich vor allem Matthias Fernsebner beständig: Er fährt sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G auf den dritten Platz und steuert somit zwei Bronzemedaillen zur Gesamstatistik bei.

Österreichs Medaillengewinner:innen bei der Junioren-Wm 2025

