NEWS

Das plant Lindsey Vonn nach der Olympia-Saison

Die US-Ski-Queen will bei den Olympischen Spielen noch einmal angreifen. Danach möchte sie sich auf eine andere Sportart konzentrieren.

Das plant Lindsey Vonn nach der Olympia-Saison Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lindsey Vonn hat sich in der vergangenen Saison mit ihrem Ski-Comeback einen Traum erfüllt. Gegen Ende der Saison fuhr die heute 41-Jährige im Super-G in Sun Valley als Zweite sogar wieder aufs Weltcup-Podest.

Auch für die Saison 2025/26 hat sich Vonn einiges vorgenommen. Unter anderem will sie bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo angreifen.

Und was passiert danach? Die US-Amerikanerin hat bereits konkrete Pläne, wie sie nach dem endgültigen Ende ihrer Ski-Karriere weitermachen möchte.

"Nach Olympia werde ich..."

"Ich habe im Sommer mit Rodeo-Roping angefangen", erklärt Vonn in der US-Show "Today". "Nach Olympia werde ich in meine Cowgirl-Phase eintreten. Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes großes Abenteuer werden."

Dass Vonn eine Liebe für das Lassowerfen hat, ließ sie bereits mehrmals über die Sozialen Medien durchklingen. Unter anderem arbeitete sie auch bereits mit Rodeo-Weltmeister Cody Ohl zusammen.

Lindsey Vonn: Die besten Bilder der Speed-Queen

Slideshow starten

101 Bilder

Mehr zum Thema

Comeback! Reinbacher erstmals wieder im Einsatz

Comeback! Reinbacher erstmals wieder im Einsatz

Eishockey
4
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Rückschlag für Marco Kaspers Detroit Red Wings

Rückschlag für Marco Kaspers Detroit Red Wings

NHL
1
Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-Spitze

Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-Spitze

ICE Hockey League
1
Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

ICE Hockey League
2
99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

ICE Hockey League
ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Lindsey Vonn