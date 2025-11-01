Das plant Lindsey Vonn nach der Olympia-Saison

Lindsey Vonn hat sich in der vergangenen Saison mit ihrem Ski-Comeback einen Traum erfüllt. Gegen Ende der Saison fuhr die heute 41-Jährige im Super-G in Sun Valley als Zweite sogar wieder aufs Weltcup-Podest.

Auch für die Saison 2025/26 hat sich Vonn einiges vorgenommen. Unter anderem will sie bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo angreifen.

Und was passiert danach? Die US-Amerikanerin hat bereits konkrete Pläne, wie sie nach dem endgültigen Ende ihrer Ski-Karriere weitermachen möchte.

"Nach Olympia werde ich..."

"Ich habe im Sommer mit Rodeo-Roping angefangen", erklärt Vonn in der US-Show "Today". "Nach Olympia werde ich in meine Cowgirl-Phase eintreten. Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes großes Abenteuer werden."

Dass Vonn eine Liebe für das Lassowerfen hat, ließ sie bereits mehrmals über die Sozialen Medien durchklingen. Unter anderem arbeitete sie auch bereits mit Rodeo-Weltmeister Cody Ohl zusammen.