David Reinbachers Rückkehr auf das Eis ist geglückt.

Der 21-jährige Verteidiger feiert in der Nacht von Freitag auf Samstag in der AHL seinen ersten Einsatz nach überstandenem Mittelhandbruch.

Bei der 1:2-Niederlage von Laval Rocket, dem Farmteam der Montreal Canadiens, gegen die Rochester Americans sammelt Reinbacher wertvolle Spielzeit, und kassiert unter anderem auch früh im Spiel eine Strafe, nach 4:43 Minuten wegen Hakens.

Für Laval ist es die vierte Niederlage in neun Spielen.

Reinbacher wurde 2023 an fünfter Stelle von den Montreal Canadiens gedraftet, wartet jedoch nach wie vor auf seinen Durchbruch in der NHL. 2024 setzte ihn eine Knieverletzung lange außer Gefecht, nun sorgte der Mittelhandbruch, zugezogen im September im Testspiel der Montreal Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs, für eine Verletzungspause.