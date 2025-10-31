FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Nach Overtime
3:4
1:0 , 0:1 , 2:2
  • Tyler Coulter
  • Gergely Tóth
  • Braeden Shaw
  • Chris Collins
  • Lukas Haudum
  • Chris Collins
  • Frank Hora
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

Die Grazer verpassen trotz einem deutlichen Chancenplus wohl den vollen Erfolg, aber die 99ers jubeln in der Overtime.

99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Graz99ers feiern in der 16. Runde der win2day ICE Hockey League einen 4:3-Overtimeerfolg bei FTC-Budapest.

Die 99ers verzeichnen dabei im ersten Abschnitt ein deutliches Chancenplus. Dennoch gelingt den Ungarn dank Tyler Coulter kurz vor der ersten Pause der Führungstreffer (19.). Die 99ers stecken aber nicht auf und kommen nach dem Wiederbeginn zum schnellen Ausgleich.

Collins sorgt für den Ausgleich der 99ers

Chris Collins trifft nur zwei Minuten nach der ersten Drittelpause zum 1:1-Ausgleich (23.). Auch danach bleiben die 99ers aktiv, aber die Grazer verpassen im Mittelabschnitt die Führung. Allerdings trifft Lukas Haudum im dritten Abschnitt nur 29 Sekunden nach dem zweiten Pausenabschnitt zur 2:1-Führung der 99ers (41.).

Ein Doppelschlag der Ungarn führt aber zur Wende zugunsten von Budapest. Gergely Toth (45.) und Brady Shaw (49.) drehen nämlich die Partie vor der Schlussphase für die Heimischen - 3:2.

Grazer können sich in die Overtime retten

Die Grazer retten sich aber noch in die Overtime. Collins schnürt zehn Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit seinen Doppelpack zum 3:3-Ausgleich (60.). Auch in der folgenden Overtime dürfen die 99ers jubeln. Denn Frank Hora wird zum Matchwinner und ebnet den Weg zum Auswärtssieg (62.)

Damit bleiben die 99ers mit 27 Punkten in den Top-6, Budapest sammelt zumindest einen weiteren Punkt und steht nun bei 18 Punkten.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit HC Bozen - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit HC Bozen - KAC

ICE Hockey League
Heimpleite! 99ers lassen sich vom Tabellenführer auskontern

Heimpleite! 99ers lassen sich vom Tabellenführer auskontern

ICE Hockey League
3
Vergleich geplatzt: ÖEHV und Kurier gehen wieder vor Gericht

Vergleich geplatzt: ÖEHV und Kurier gehen wieder vor Gericht

Eishockey
2
Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

NHL
5
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

NHL
8
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Pustertal HC Bozen Graz99ers FTC-Telecom Budapest