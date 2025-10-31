99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

Die Graz99ers feiern in der 16. Runde der win2day ICE Hockey League einen 4:3-Overtimeerfolg bei FTC-Budapest.

Die 99ers verzeichnen dabei im ersten Abschnitt ein deutliches Chancenplus. Dennoch gelingt den Ungarn dank Tyler Coulter kurz vor der ersten Pause der Führungstreffer (19.). Die 99ers stecken aber nicht auf und kommen nach dem Wiederbeginn zum schnellen Ausgleich.

Collins sorgt für den Ausgleich der 99ers

Chris Collins trifft nur zwei Minuten nach der ersten Drittelpause zum 1:1-Ausgleich (23.). Auch danach bleiben die 99ers aktiv, aber die Grazer verpassen im Mittelabschnitt die Führung. Allerdings trifft Lukas Haudum im dritten Abschnitt nur 29 Sekunden nach dem zweiten Pausenabschnitt zur 2:1-Führung der 99ers (41.).

Ein Doppelschlag der Ungarn führt aber zur Wende zugunsten von Budapest. Gergely Toth (45.) und Brady Shaw (49.) drehen nämlich die Partie vor der Schlussphase für die Heimischen - 3:2.

Grazer können sich in die Overtime retten

Die Grazer retten sich aber noch in die Overtime. Collins schnürt zehn Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit seinen Doppelpack zum 3:3-Ausgleich (60.). Auch in der folgenden Overtime dürfen die 99ers jubeln. Denn Frank Hora wird zum Matchwinner und ebnet den Weg zum Auswärtssieg (62.)

Damit bleiben die 99ers mit 27 Punkten in den Top-6, Budapest sammelt zumindest einen weiteren Punkt und steht nun bei 18 Punkten.