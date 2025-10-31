EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
vor 3 Stunden
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-Spitze

Die Salzburger müssen sich nach einem großen Chancenwucher zum dritten Mal in Folge geschlagen geben. Ljubljana übernimmt damit die Tabellenführung. KAC setzt sich souverän gegen Innsbruck durch.

Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-Spitze Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der EC Red Bull Salzburg bezieht am 16. Spieltag der win2day ICE Hockey League eine 1:2-Heimniederlage gegen Olimpija Ljubljana.

Dabei dominieren die Salzburger ab dem ersten Spielabschnitt das Spielgeschehen. Ljubljana agiert aber effektiv und darf dank Blaz Gregorc (10.) über die Führung jubeln. Fortan bleiben die "Eisbullen" allerdings spielbestimmend und geben den Ton klar an.

Salzburger belohnen sich nur kurzfristig mit dem Ausgleich

Ljubljana hält allerdings mit OLL-Schlussmann Lukas Horak über den Mittelabschnitt noch die knappe Führung. Erst durch einen Shorthander von Thomas Raffl gelingt den Salzburgern der späte 1:1-Ausgleich (51./SH).

Nur drei Minuten danach nutzt aber Zane Boychuk aufseiten der Slowenen einen kapitalen Scheibenverlust der Heimischen aus und ebnet den Slowenen damit den Weg zum Auswärtserfolg beim Serienmeister.

Damit fallen die Salzburger mit 25 Punkten und der dritten Pleite in Folge auf den sechsten Platz ab. Hingegen stürmt Ljubljana bei 33 Zählern wieder an die Tabellenspitze.

KAC bejubelt einen souveränen Heimerfolg

Der EC KAC feiert indes einen lockeren 5:1-Heimerfolg gegen den HC Innsbruck.

Dabei eröffnen die Kärntner rasch eine Drangphase. Doch die "Haie" stemmen sich erfolgreich gegen einen schnellen Rückstand.

Trotzdem sorgt Maximilian Preiml noch vor der ersten Pause für die 1:0-Führung der Rotjacken (16.). Doch Innsbruck kommt dank Steven Owre im Mittelabschnitt in Überzahl zum 1:1 (24./PP).

KAC weiterhin sehr dominant

Die Rotjacken lassen sich davon aber nicht irritieren und jubeln dank Simeon Schwinger über die erneute Führung (26.). Ein Doppelschlag von Finn van Ee (38.) und dem ganz späten Treffer von Mathias From (40.) sorgt für eine komfortablen 4:1-Pausenführung.

Letztlich markiert Clemens Unterweger mit einem Powerplay-Tor in der vorletzten Minute den 5:1-Endstand (59./PP).

Damit arbeiten sich die Rotjacken auf den vierten Platz vor (28 Pkt.) Die Tiroler bleiben hingegen vor den Pioneers am Tabellenende.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE Hockey League
Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

ICE Hockey League
99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit HC Bozen - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit HC Bozen - KAC

ICE Hockey League
Vergleich geplatzt: ÖEHV und Kurier gehen wieder vor Gericht

Vergleich geplatzt: ÖEHV und Kurier gehen wieder vor Gericht

Eishockey
2
Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

NHL
5
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey KAC HC Innsbruck EC Red Bull Salzburg Olimpija Ljubljana