Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

Die Black Wings Linz setzen sich in der 16. Runde der win2day ICE Hockey League mit 4:1 gegen die Vienna Capitals durch.

Dabei dürfen sich die Capitals in einem ausgeglichenen ersten Abschnitt über die Führung freuen. Jeremy Gregoire erzielt das 1:0 für die Wiener (10.). Nur drei Minuten danach gelingt allerdings Graham Knott der 1:1-Ausgleich für die Linzer (13.).

Linzer dominieren den Mittelabschnitt und belohnen sich

Die Black Wings kommen daraufhin sehr aktiv aus der Kabine und erspielen sich zahlreiche Torchancen. Knott schnürt dabei auch seinen Doppelpack zur 2:1-Führung für die Heimischen (32.). Fortan bleiben die Linzer offensiv und sorgen innerhalb weniger Minuten für eine komfortable Führung.

Julian Pusnik (34.) und Logan Roe (35.) erhöhen binnen 81 Sekunden zum Drei-Tore-Vorsprung und der 4:1-Pausenführung für die Black Wings.

Davon können sich die Caps in einem sehr intensiven Schlussabschnitt nicht mehr erholen. Damit feiern die Linzer den vierten Saisonsieg in Serie, hingegen müssen sich die Capitals nach zwei Erfolgen wieder geschlagen geben.

Die Linzer springen mit 16 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz. Die Capitals rutschen indes auf den neunten Platz ab (18.)