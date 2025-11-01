Anaheim Ducks Anaheim Ducks ANA Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
5:2
2:1 , 1:1 , 2:0
  • Troy Terry
  • Leo Carlsson
  • Mason McTavish
  • Chris Kreider
  • Troy Terry
  • Lucas Raymond
  • Alex DeBrincat
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Rückschlag für Marco Kaspers Detroit Red Wings

Nach drei Siegen hintereinander setzt es für die Mannschaft des ÖEHV-Cracks in Anaheim wieder mal eine Niederlage.

Rückschlag für Marco Kaspers Detroit Red Wings Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Detroit Red Wings setzt es in der Nacht von Freitag auf Samstag die vierte Niederlage in der laufenden NHL-Saison. Gegen die Anaheim Ducks unterliegt man auswärts mit 2:5.

Marco Kasper, der am Vortag noch mit einem Doppelpack gegen die Los Angeles Kings glänzte (Kasper erhält Extralob von McLellan >>>) bleibt dieses Mal ohne Scorerpunkt, sammelt aber 14:41 Minuten Eiszeit.

Troy Terry (5.) bringt Anaheim früh im Spiel in Führung, Lucas Raymond (9.) gelingt jedoch der Ausgleich zum 1:1. Noch vor der ersten Drittelpause stellt Leo Karlsson (13.) jedoch auf 2:1 für die Ducks.

Nachdem der vermeintliche Ausgleich von Moritz Seider nach Video-Überprüfung zurückgenommen wird, erhöht Mason McTavish (27.) auf 3:1. Alex DeBrincat (36./PP) gelingt zwar der Anschlusstreffer, Chris Kreider (41./PP) und Terry (58./EN) bringen den Sieg für die Ducks jedoch ins Trockene.

Die Detroit Red Wings halten damit nach zwölf absolvierten Spielen bei 16 Punkten.

Tabellen der NHL >>>

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

Nach Doppelpack: Kasper erhält Extralob von Coach McLellan

NHL
5
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

NHL
8
Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-Spitze

Nächste Pleite! Salzburg bringt Ljubljana an die ICE-Spitze

ICE Hockey League
1
Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

Bittere Pleite! Capitals müssen sich in Linz geschlagen geben

ICE Hockey League
1
99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

99ers entführen zwei Punkte mit einem Overtime-Sieg aus Budapest

ICE Hockey League
ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Anaheim Ducks