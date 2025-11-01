Für die Detroit Red Wings setzt es in der Nacht von Freitag auf Samstag die vierte Niederlage in der laufenden NHL-Saison. Gegen die Anaheim Ducks unterliegt man auswärts mit 2:5.

Marco Kasper, der am Vortag noch mit einem Doppelpack gegen die Los Angeles Kings glänzte (Kasper erhält Extralob von McLellan >>>) bleibt dieses Mal ohne Scorerpunkt, sammelt aber 14:41 Minuten Eiszeit.

Troy Terry (5.) bringt Anaheim früh im Spiel in Führung, Lucas Raymond (9.) gelingt jedoch der Ausgleich zum 1:1. Noch vor der ersten Drittelpause stellt Leo Karlsson (13.) jedoch auf 2:1 für die Ducks.

Nachdem der vermeintliche Ausgleich von Moritz Seider nach Video-Überprüfung zurückgenommen wird, erhöht Mason McTavish (27.) auf 3:1. Alex DeBrincat (36./PP) gelingt zwar der Anschlusstreffer, Chris Kreider (41./PP) und Terry (58./EN) bringen den Sieg für die Ducks jedoch ins Trockene.

Die Detroit Red Wings halten damit nach zwölf absolvierten Spielen bei 16 Punkten.

