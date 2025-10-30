Marcel Hirscher: "Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören"

Als ich mein letztes Weltcup-Rennen gefahren bin, habe ich nie daran gedacht, dass das mein letztes sein könnte. Ich hatte nie die Möglichkeit, mich zu verabschieden.
Der Rücktritt im September 2019 sei für ihn persönlich "goldrichtig" gewesen. Es folgte eine "harte, aber sehr lehrreiche" Zeit: "Das waren die prägsamsten und auch wichtigsten Jahre in meinem Leben", sagt Hirscher.
Der Ski-Sport hat ihn jedoch nie losgelassen.
"Es war eher gefährlich, was ich da gemacht habe"
Mit der Gründung seiner Ski-Firma "Van Deer Red Bull Sports" ist die Leidenschaft für den Rennsport zurückgekehrt.
Die von der FIS neu eingeführte Wild Card ermöglichte dem damals 35-Jährigen das Comeback gleich beim Saison-Auftakt 2024/25 in Sölden.
"Für mich war es zu schnell. Mich hat die Zeit eingeholt. Ich bin in Sölden an den Start gegangen und war eigentlich noch nicht parat, es war nicht geplant", blickt Hirscher zurück.
Während es im Riesentorlauf auf dem Rettenbach-Gletscher mit Rang 23 besser lief, als gedacht, "waren wir im Slalom komplett daneben". "Auch Setup-technisch habe ich null Performance gebracht. Es war eher gefährlich, was ich da gemacht habe."
Anfang Dezember 2024 riss sich Hirscher im Training das Kreuzband. "Vielleicht war ich körperlich nicht so fit, wie ich sein hätte müssen", sagt er im Nachhinein.
Ohne zu wissen, was das Comeback nach dem Comeback bringt, sagt Hirscher: "Es war eine riesengroße Reise und ich bereue es keine Sekunde – auch wenn es manchmal weh getan hat."