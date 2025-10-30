Marcel Hirscher: "Ich wollte eigentlich gar nicht aufhören"

Die Ski-Welt wartet gespannt auf das zweite Comeback von Marcel Hirscher.

Nachdem der achtfache Gesamtweltcup-Sieger seinen Start beim Saison-Auftakt in Sölden krankheitsbedingt absagen musste, könnte er bei den Slaloms in Levi (16.11.) oder Gurgl (22.11.) in den Weltcup einsteigen.

"Ich bin wieder auf einem sehr hohen körperlichen Niveau", sagt Hirscher in der Red-Bull-Dokumentation "Winter Heroes". "Früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo ich wieder in den Weltcup einsteigen kann."

"Die letzten fünf Jahre meiner ersten Karriere waren sicher nicht mehr gesund"

Vor fast genau einem Jahr gab der Salzburger nach einem Nationenwechsel für Holland sein Comeback im Ski-Weltcup - knapp fünf Jahre nach seinem Rücktritt.

"Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufhören", sagt Hirscher rückblickend. Aber: "Die letzten fünf Jahre meiner ersten Karriere waren sicher nicht mehr gesund. Es war zu einem gewissen Teil sicher Freude dabei, aber es war schon auch 'liefern'. Ich bin mit 300 auf der Geraden gefahren und die Kurve ist sich einfach nicht mehr ausgegangen", beschreibt Hirscher die Situation damals. "Ich habe gemerkt, es ist jetzt Zeit, aufzuhören."