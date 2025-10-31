FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Heute 18:30 Uhr
ICE heute: Konferenz u.a. mit FTC Budapest - Graz99ers

Viel los am Freitag in der win2day ICE Hockey League! Neben dem Duell zwischen Ferencvaros Budapest und den Graz99ers trifft außerdem Salzburg auf Ljubljana und Linz auf die Capitals. LIVE-Infos:

Volle Action in der win2day ICE Hockey League zum Wochenendbeginn! Am Freitag wartet die ICE mit fünf Partien der 16. Runde auf.

Die Graz99ers eröffnen dabei mit einem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest um 18:30 Uhr, gefolgt von den Partien KAC-Innsbruck, Salzburg-Ljubljana und Linz-Capitals um 19:15 Uhr. Den Abschluss macht das Südtiroler Derby zwischen dem HCB Südtirol und dem HC Pustertal um 19:45 Uhr.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

Die Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>

