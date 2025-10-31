Volle Action in der win2day ICE Hockey League zum Wochenendbeginn! Am Freitag wartet die ICE mit fünf Partien der 16. Runde auf.

Die Graz99ers eröffnen dabei mit einem Gastspiel bei Ferencvaros Budapest um 18:30 Uhr, gefolgt von den Partien KAC-Innsbruck, Salzburg-Ljubljana und Linz-Capitals um 19:15 Uhr. Den Abschluss macht das Südtiroler Derby zwischen dem HCB Südtirol und dem HC Pustertal um 19:45 Uhr.

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

