Kitzbühel mit Flaggen-Hoppala bei Franzoni-Ehrung

Ein historischer Ritt auf der Streif
OK-Chef Michael Huber zieht auf der Bühne den imaginären Hut vor dem sympathischen Italiener: "Unglaublich. Die 1:52.31 war die zweitschnellste je auf der Streif gefahrene Zeit."
Franzoni genießt den Ehrentag am Hahnenkamm sichtlich.
"Der Tag heute ist sehr besonders und er lässt die Emotionen und Erinnerungen vom Winter wieder hochkommen. Es war ein unglaublicher Winter. Ich bin sehr stolz, heute hier sein zu dürfen. Danke für die liebevollen Worte, die mir hier entgegengebracht werden, und danke meinen Fans, die mich heute begleitet haben.“