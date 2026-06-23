Kitzbühel mit Flaggen-Hoppala bei Franzoni-Ehrung

Kitzbühel ehrt seine Ski-Legenden traditionell mit einer eigenen Gondel auf den Hahnenkamm - bei der feierlichen Enthüllung für Giovanni Franzoni kam es nun jedoch zu einer kuriosen Panne.

Falsche Flagge auf der Gondel

Auf der personalisierten Gondel des italienischen Abfahrtssiegers wurde die Nationalflagge fälschlicherweise horizontal statt vertikal angebracht. Aus den eigentlich senkrechten Streifen der Tricolore entstand so ein ungewohntes Querformat.

Der 25-jährige Speed-Spezialist nahm den Design-Fehler allerdings mit Humor und bewies echten Schmäh: Für die offiziellen Pressefotos hielt er kurzerhand eine korrekte Italien-Flagge vor das Logo und grinste den Fauxpas einfach weg.

Der Kitzbühel-Sieger schwärmt trotz des kleinen Drehers in höchsten Tönen von den Veranstaltern: