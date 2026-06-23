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Kitzbühel mit Flaggen-Hoppala bei Franzoni-Ehrung

Flaggen-Panne in Kitzbühel! Bei der Gondel-Enthüllung für Streif-Sieger Giovanni Franzoni läuft beim Design was schief. Wie der Italiener reagiert:

Kitzbühel mit Flaggen-Hoppala bei Franzoni-Ehrung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kitzbühel ehrt seine Ski-Legenden traditionell mit einer eigenen Gondel auf den Hahnenkamm - bei der feierlichen Enthüllung für Giovanni Franzoni kam es nun jedoch zu einer kuriosen Panne.

Falsche Flagge auf der Gondel

Auf der personalisierten Gondel des italienischen Abfahrtssiegers wurde die Nationalflagge fälschlicherweise horizontal statt vertikal angebracht. Aus den eigentlich senkrechten Streifen der Tricolore entstand so ein ungewohntes Querformat.

Der 25-jährige Speed-Spezialist nahm den Design-Fehler allerdings mit Humor und bewies echten Schmäh: Für die offiziellen Pressefotos hielt er kurzerhand eine korrekte Italien-Flagge vor das Logo und grinste den Fauxpas einfach weg.

Der Kitzbühel-Sieger schwärmt trotz des kleinen Drehers in höchsten Tönen von den Veranstaltern:

„Ich möchte euch allen hier in Kitzbühel ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Was ihr hier für uns Jahr für Jahr auf die Beine stellt, ist großartig. Das Rennen ist und bleibt für uns alle etwas Besonderes.“

Ein historischer Ritt auf der Streif

OK-Chef Michael Huber zieht auf der Bühne den imaginären Hut vor dem sympathischen Italiener: "Unglaublich. Die 1:52.31 war die zweitschnellste je auf der Streif gefahrene Zeit."

Franzoni genießt den Ehrentag am Hahnenkamm sichtlich.

"Der Tag heute ist sehr besonders und er lässt die Emotionen und Erinnerungen vom Winter wieder hochkommen. Es war ein unglaublicher Winter. Ich bin sehr stolz, heute hier sein zu dürfen. Danke für die liebevollen Worte, die mir hier entgegengebracht werden, und danke meinen Fans, die mich heute begleitet haben.“

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