Kitzbühel Partys 2026: Alle Bilder & Promis vom Hahnenkamm

Kitz Legends Night – Der VIP-Auftakt
Traditionell wird die Rennwoche im Grand Tirolia eröffnet. Heuer stand die Nacht ganz im Zeichen von US-Legende Bode Miller, der den Inspiration Award entgegennahm
Kitz Legends Night als Party-Auftakt
Die 33. Weißwurstparty beim Stanglwirt
Der absolute Klassiker am Freitagabend! Wenn Arnold Schwarzenegger zum Weißwurstkessel ruft, ist die Promi-Dichte in Going kaum zu übertreffen. Heuer mit dabei: Jürgen Klopp bei seinem Kitz-Debüt:
Die Bilder der Weißwurst-Party 2026
The Chalet by Sports Illustrated
Heuer ganz neu am Start und sofort ein Liebling der Szene: "The Chalet" im Sonnbühel. Hier trifft moderner Lifestyle auf alpines Flair. Ein neuer Luxus-Spot über Kitzbühel.