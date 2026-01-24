Kitzbühel Partys 2026: Alle Bilder & Promis vom Hahnenkamm

Am Tag sind bei den Hahnenkammrennen alle Blicke auf die Streif und den Ganslern gerichtet.

Doch sobald die Sieger im Ziel gefeiert wurden, fängt in der Gamsstadt das zweite Rennen an: Die Jagd nach den coolsten Partys, den besten Cocktails und dem glamourösesten Blitzlichtgewitter.

Das Hahnenkamm-Wochenende 2026 setzt auch abseits der Piste neue Maßstäbe. Ob beim urigen Traditions-Event beim Stanglwirt, der Ehrung der Ski-Legenden oder dem brandneuen Highlight hoch über dem Tal - Kitzbühel zeigt heuer wieder, warum es die Society-Hauptstadt der Alpen ist.

Tauche ein in die Welt der Stars und Sternchen und klicke dich durch die Party-Pics der legendärsten Kitzbühel-Nächte: