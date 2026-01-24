NEWS

Kitzbühel Partys 2026: Alle Bilder & Promis vom Hahnenkamm

Wo feiern die Stars? Von der legendären Weißwurstparty bis zum neuen Luxus-Event "The Chalet". Hier findest du die Party-Pics aus Kitzbühel 2026!

Kitzbühel Partys 2026: Alle Bilder & Promis vom Hahnenkamm Foto: © GEPA
Am Tag sind bei den Hahnenkammrennen alle Blicke auf die Streif und den Ganslern gerichtet.

Doch sobald die Sieger im Ziel gefeiert wurden, fängt in der Gamsstadt das zweite Rennen an: Die Jagd nach den coolsten Partys, den besten Cocktails und dem glamourösesten Blitzlichtgewitter.

Das Hahnenkamm-Wochenende 2026 setzt auch abseits der Piste neue Maßstäbe. Ob beim urigen Traditions-Event beim Stanglwirt, der Ehrung der Ski-Legenden oder dem brandneuen Highlight hoch über dem Tal - Kitzbühel zeigt heuer wieder, warum es die Society-Hauptstadt der Alpen ist.

Tauche ein in die Welt der Stars und Sternchen und klicke dich durch die Party-Pics der legendärsten Kitzbühel-Nächte:

Kitz Legends Night – Der VIP-Auftakt

Traditionell wird die Rennwoche im Grand Tirolia eröffnet. Heuer stand die Nacht ganz im Zeichen von US-Legende Bode Miller, der den Inspiration Award entgegennahm

Kitz Legends Night als Party-Auftakt

Die 33. Weißwurstparty beim Stanglwirt

Der absolute Klassiker am Freitagabend! Wenn Arnold Schwarzenegger zum Weißwurstkessel ruft, ist die Promi-Dichte in Going kaum zu übertreffen. Heuer mit dabei: Jürgen Klopp bei seinem Kitz-Debüt:

Die Bilder der Weißwurst-Party 2026

The Chalet by Sports Illustrated

Heuer ganz neu am Start und sofort ein Liebling der Szene: "The Chalet" im Sonnbühel. Hier trifft moderner Lifestyle auf alpines Flair. Ein neuer Luxus-Spot über Kitzbühel.

Party-Pics aus Kitz: "The Chalet" - die neue Luxus-Party

