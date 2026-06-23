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Rapid-Abschied: Stürmer mit emotionalen Abschiedsworten
Rene Kriwaks zweite Rapid-Ära geht zu Ende. Der Stürmer verabschiedet sich mit einer emotionalen Message bei Fans und Verein.
Dass Rene Kriwak den SK Rapid verlässt, steht schon seit Ende Mai fest.
Der Vertrag des Mittelstürmers (27) wird nicht verlängert. Nun meldet sich der Niederösterreicher anlässlich seines Abschieds via Social Media zu Wort.
Kriwak blickt auf seine zweite Saison ohne Pflichtspieleinsatz zurück. Nach seinem Kreuzbandriss im April 2024 verbuchte der großgewachsene Angreifer keinen Pflichtspieleinsatz mehr.
Nach seinem Vertrags-Aus beim FC Dordrecht wechselte Kriwak zu Rapid II, machte dort aufgrund einer im Jänner 2026 erlittenen Oberschenkelverletzung auch kein Spiel mehr.
Zwischen Sommer 2022 und 2023 spielte er für Rapid und auf Leihbasis für den TSV Hartberg 27-mal in der ADMIRAL Bundesliga.