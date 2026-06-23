Geniales Fan-Ritual! Norwegen-Fans rudern am Times Square

Das witzige Fan-Ritual der Norweger schwappt mittlerweile über die USA!

Tausende norwegische Anhänger pilgern mitten in Manhattan zum weltberühmten Times Square und verwandeln das Herz von New York City in ein riesiges, imaginäres Wikingerschiff.

Auf den Stufen der bekannten roten Treppe setzen sich die Massen in Bewegung, spielen perfekt mit ihrem Wikinger-Image und rudern synchron um die Wette.

Rudernde Fans begeistern auf Social Media

Die spektakulären Bilder und Videos der Aktion gehen in den sozialen Netzwerken sofort viral und sorgen weltweit für Begeisterung.

Nicht nur auf dem Rasen liefert die WM spektakuläre Szenen, auch die Fans sorgen für Aufsehen! Sieh dir hier die genialen Wikinger-Ruder-Clips der Norweger an.

Wikinger-Kult bleibt dem Turnier erhalten

Die grandiose Nachricht für alle Fußballfans: Diese Bilder bleiben der Weltmeisterschaft noch länger erhalten! Denn auch sportlich läuft für die Skandinavier alles nach Plan. Im MetLife Stadium legt die Nationalmannschaft nach und holt gegen Senegal einen packenden 3:2-Erfolg.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel steht Norwegen bereits vorzeitig in der K.-o.-Runde – die rudernden Wikinger ziehen also fix weiter und werden auch in den kommenden Wochen für absolute Highlight-Momente auf den Tribünen sorgen.