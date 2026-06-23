Capitals bedienen sich bei Ligakonkurrenz

Die Vienna Capitals holen Shane Gersich!

In Wien unterschreibt der 29-Jährige, zuletzt beim HC Bozen aktiv, einen Einjahresvertrag.

Dem US-Amerikaner stehen fünf Einsätze in der NHL zu Buche. In der American Hockey League kam er auf 292 Einsätze und einen Titel.

"Wien ein toller Ort, um Eishockey zu spielen"

"Ich kenne die Capitals-Organisation aus den Duellen der letzten Saison und hatte damals schon den Eindruck, dass Wien ein toller Ort ist, um Eishockey zu spielen. Die Fans sind großartig und die Stadt wunderschön. Nach einem Gespräch mit Head-Coach Mike Stewart hatte ich das Gefühl, dass ich perfekt hierher passen würde. Bevor ich in Wien unterzeichnete, habe ich außerdem mit Konstantin Komarek gesprochen", so Gersich.

Weiter sagt der Neuzugang: "Die Capitals können sich glücklich schätzen, ihn zu haben, er ist ein toller Spieler. Die Möglichkeit, in einer vollen Eishalle zu spielen und in diesem Jahr Teil eines super wettbewerbsfähigen Teams zu sein, führen dazu, dass ich mich schon sehr auf die kommende Saison freue!"

In Bozen gehörte Gersich in der abgelaufenen Saison zu den besten Scorern.