KAC verlängert mit Dänemark-Kapitän

Jesper Jensen Aabo bleibt beim KAC!

Am Dienstag geben die Kärntner die Vertragsverlängerung des langjährigen Kapitäns der dänischen Nationalmannschaft bekannt, der damit in seine fünfte Saison bei den Rotjacken geht.

Bereits 190 Mal kam der Abwehrspieler für den KAC zum Einsatz, dabei verbuchte er 98 Scorerpunkte.

"War meine erste Priorität"

"Ich bin sehr froh, dass ich weiterhin in Klagenfurt spiele. Es war meine erste Priorität, beim EC-KAC zu bleiben, weil ich darauf brenne, einen weiteren Anlauf zu nehmen, den Meistertitel zu gewinnen. Das war einer der Hauptgründe für meine Entscheidung, wir waren schon einige Male knapp dran und jagen jetzt gemeinsam die nächste Gelegenheit. Ich fühle mich in Klagenfurt bekanntlich sehr wohl, liebe das Publikum, Kärnten ist eine zweite Heimat für mich geworden und ich bin glücklich, dass dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen ist", so der Däne.

Oliver Pilloni, General Manager, sagt: "Jesper Jensen Aabo ist ein enorm zuverlässiger Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und in jeder Hinsicht ein Vorbild für nachwachsende Spielergenerationen ist. Für ihn wie für uns war früh klar, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen, aufgrund der Weltmeisterschaft und der Abstimmung mit seiner Familie hat sich die formelle Bestätigung etwas hingezogen. Umso erfreulicher ist es, dass es jetzt geklappt hat und wir mit ihm einen hochklassigen und beherzten Spieler mit enormer internationaler Erfahrung auch weiterhin in unserem Team haben werden."