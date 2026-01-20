Rennen
Name
Nation
Zeit
25.01.1997
STROBL Fritz
AUT
01:51,58
13.01.1996
MADER Günther
AUT
01:54,29
18.01.1992
HEINZER Franz
SUI
01:56,04
15.01.1982
WEIRATHER Harti
AUT
01:57,20
18.01.1975
KLAMMER Franz
AUT
02:03,22
26.01.1974
COLLOMBIN Roland
SUI
02:03,29
21.01.1967
KILLY Jean-Claude
FRA
02:11,92
22.01.1966
SCHRANZ Karl
AUT
02:16,63
19.01.1963
ZIMMERMANN Egon II
AUT
02:22,66
16.01.1960
DUVILLARD Adrien
FRA
02:26,10
17.01.1959
WERNER Bud
USA
02:33,40
18.01.1958
MOLTERER Anderl
AUT
02:40,70
15.01.1955
MOLTERER Anderl
AUT
02:46,20
23.01.1954
PRAVDA Christian
AUT
02:47,90
17.01.1953
PERREN Bernhard
SUI
02:54,50
09.02.1951
PRAVDA Christian
AUT
02:57,10
05.02.1949
SCHÖPF Egon
AUT
03:03,20
13.03.1948
MALL Edi
AUT
03:14,10
08.03.1947
FEIX Karl
AUT
03:36,00
19.03.1937
SCHWABL Thaddeus
AUT
03:53,10
Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif
Die Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif – von den Anfängen 1937 bis heute. Entdecke die Meilensteine der legendärsten Abfahrt der Welt.
Die Streif in Kitzbühel gilt als die "Mutter aller Abfahrten". Seit der ersten Austragung im Jahr 1937, als Thaddäus Schwabl die Strecke noch in knapp vier Minuten bezwang, hat sich viel getan.
Materialrevolutionen, perfekte Pistenpräparierung und mutige Linienführungen ließen die Zeiten über die Jahrzehnte purzeln.
Streckenrekord von Fritz Strobl
Ein Meilenstein, der bis heute wie in Stein gemeißelt scheint, ist die Fahrt von Fritz „The Cat“ Strobl aus dem Jahr 1997.
Mit seiner Fabelzeit von 1:51,58 Minuten setzte er eine Marke für die Ewigkeit, an der sich seither die gesamte Weltelite die Zähne ausbeißt. Doch wie hat sich die Zeit auf den 3,3 Kilometern vom Hahnenkamm bis ins Zielgelände über die Jahre entwickelt?