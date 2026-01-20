NEWS

Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif

Die Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif – von den Anfängen 1937 bis heute. Entdecke die Meilensteine der legendärsten Abfahrt der Welt.

Entwicklung des Streckenrekords auf der Streif
Die Streif in Kitzbühel gilt als die "Mutter aller Abfahrten". Seit der ersten Austragung im Jahr 1937, als Thaddäus Schwabl die Strecke noch in knapp vier Minuten bezwang, hat sich viel getan.

Materialrevolutionen, perfekte Pistenpräparierung und mutige Linienführungen ließen die Zeiten über die Jahrzehnte purzeln.

Streckenrekord von Fritz Strobl

Ein Meilenstein, der bis heute wie in Stein gemeißelt scheint, ist die Fahrt von Fritz „The Cat“ Strobl aus dem Jahr 1997.

Mit seiner Fabelzeit von 1:51,58 Minuten setzte er eine Marke für die Ewigkeit, an der sich seither die gesamte Weltelite die Zähne ausbeißt. Doch wie hat sich die Zeit auf den 3,3 Kilometern vom Hahnenkamm bis ins Zielgelände über die Jahre entwickelt?

Rennen

Name

Nation

Zeit

25.01.1997

STROBL Fritz

AUT

01:51,58

13.01.1996

MADER Günther

AUT

01:54,29

18.01.1992

HEINZER Franz

SUI

01:56,04

15.01.1982

WEIRATHER Harti

AUT

01:57,20

18.01.1975

KLAMMER Franz

AUT

02:03,22

26.01.1974

COLLOMBIN Roland

SUI

02:03,29

21.01.1967

KILLY Jean-Claude

FRA

02:11,92

22.01.1966

SCHRANZ Karl

AUT

02:16,63

19.01.1963

ZIMMERMANN Egon II

AUT

02:22,66

16.01.1960

DUVILLARD Adrien

FRA

02:26,10

17.01.1959

WERNER Bud

USA

02:33,40

18.01.1958

MOLTERER Anderl

AUT

02:40,70

15.01.1955

MOLTERER Anderl

AUT

02:46,20

23.01.1954

PRAVDA Christian

AUT

02:47,90

17.01.1953

PERREN Bernhard

SUI

02:54,50

09.02.1951

PRAVDA Christian

AUT

02:57,10

05.02.1949

SCHÖPF Egon

AUT

03:03,20

13.03.1948

MALL Edi

AUT

03:14,10

08.03.1947

FEIX Karl

AUT

03:36,00

19.03.1937

SCHWABL Thaddeus

AUT

03:53,10

Streif legendär: Fritz Strobls Streckenrekord

