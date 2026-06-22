Ski-Traumpaar gab sich am Gardasee das Ja-Wort

Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben ihre Liebe nun auch kirchlich besiegelt.

Offiziell ließen sich die beiden bereits vor mehreren Wochen am Standesamt in Engelberg trauen, am Wochenende hat nun auch die kirchliche Trauung an ihrem Wohnort Riva del Garda stattgefunden.

Aufgrund einer schweren Verletzung der Braut beim Abfahrtstraining Mitte Dezember, fiel die Feier kleiner als zunächst geplant aus. Das verriet Gisin bereits Ende April gegenüber dem Schweizer "Blick": "Wir haben die Feier verkleinert. Sie wird kürzer und weniger groß als geplant. Schön wird sie trotzdem."

Ob sie bei einem möglichen Weltcup-Comeback als Michelle De Aliprandini starten wird, verneinte die Schweizerin mit einem Augenzwinkern. "Das ist viel zu lang und hat keinen Platz auf dem Bildschirm", scherzte sie in der SRF-Sendung "Gredig direkt".

Liebesversprechen auf Instagram

Die Hochzeitsfeier fand bei sonnigem Wetter am Gardasee statt. Unter den Gästen befanden sich auch zahlreiche (ehemalige) Teamkollegen und Konkurrenten der beiden - wie etwa der ehemalige Abfahrer Peter Fill. Den feierlichen Höhepunkt stellte der Bieranstich dar.

Auf Instagram teilte das frisch vermählte Ehepaar eine Schnappschuss mit der Unterschrift: "Per sempre". Auf Deutsch: "Für immer." Das Paar ist seit 2014 liiert.