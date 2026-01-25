JAAA! Feller gewinnt den Kitzbühel-Slalom!

Manuel Feller schließt seinen Frieden mit dem Ganslernhang!

Der ÖSV-Star fährt im Slalom in Kitzbühel mit einer bärenstarken Fahrt von Zwischenrang vier noch zum Sieg. 2023 schied er nach Halbzeit-Führung noch aus. Der letzte österreichische Sieger am Ganslernhang war Marcel Hirscher 2017.

Er fängt den Halbzeit-Führenden Loic Meillard im Finale um 0,35 Sekunden ab. Der Schweizer wird Zweiter, Linus Strasser (GER/+0,53 Sekunden) belegt Rang drei.

Feller feiert seinen siebten Weltcup-Sieg, den ersten seit Februar 2024 in Palisades Tahoe. Feller sorgt damit gleichzeitig für das erste ÖSV-Slalom-Podest im Olympia-Winter.

Gstrein mit Laufbestzeit

Einen großen Sprung nach vorne macht Fabio Gstrein.

Nach einem enttäuschenden ersten Lauf und Zwischenrang 22 katapuliert sich der Tiroler mit Laufbestzeit noch auf die elfte Position (+1,30).

Der Slalom-Silberne von Peking, Johannes Strolz, verliert vier Plätze und hofft mit Rang 15 (+1,64) noch auf den Olympia-Zug aufspringen zu dürfen. Joshua Sturm wird 19. (+2,06).

Marco Schwarz und Dominik Raschner finden in der Entscheidung nicht ins Ziel, bereits im ersten Durchgang waren Adrian Pertl und Simon Rueland ausgeschieden. Michael Matt verpasste den zweiten Lauf als 31. haarscharf.

