Odermatt entschuldigt sich für Emotionen: "Fühle mich schlecht"

Marco Odermatt konnte sich seinen Traum vom ersten Abfahrts-Sieg auf der Streif nicht erfüllen.

Nur 0,07 Sekunden fehlten ihm am Samstag auf den italienischen Shootingstar Giovanni Franzoni, im Ziel war der Superstar sichtlich enttäuscht. Während der Siegerehrung vergoss der Schweizer Superstar sogar Tränen.

Nach verpasstem Kitz-Sieg brachen bei Odermatt alle Dämme >>>

Am Tag danach entschuldigt sich der 28-Jährige auf "Instagram" für seine ehrlichen Emotionen.

"Darf meinen Traum leben"

"Ehrlich gesagt fühle ich mich wegen meiner Emotionen gestern ein wenig schlecht. In dieser Welt passiert so viel, es gibt Athleten, die sich verletzen oder ihre Ziele nie ganz erreichen. Ich habe das Privileg, meinen Traum leben und meine Ziele erreichen zu dürfen", schreibt er.

"Das zeigt mir einmal mehr, wie besonders es ist, überhaupt für seine Träume kämpfen zu können und einige von ihnen zu verwirklichen, selbst wenn ein Traum unerfüllt bleibt", so der Schweizer.

"Glückwunsch an Giovanni Franzoni zu diesem großen Sieg, er ist absolut verdient und wird sicher nicht der letzte bleiben. Ebenso Glückwunsch an Max Muzaton, der so lange auf dieses Podium warten musste", ergänzt Odermatt abschließend.