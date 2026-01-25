NEWS

Ski-Weltcup LIVE: Slalom am Ganslernhang in Kitzbühel

Grande Finale in Kitzbühel! Können die ÖSV-Asse am Ganslernhang um die Gams mitfahren? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup LIVE: Slalom am Ganslernhang in Kitzbühel
Finaltag des alljährlichen Ski-Spektakels in Kitzbühel!

Der Slalom der Männer rundet am Sonntag das Weltcup-Wochenende im Tiroler Kult-Skiort ab. Nach Super-G und Abfahrt fährt die Slalom-Elite am legendären Ganslernhang ab 10:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) um Weltcup-Punkte. Der zweite Durchgang beginnt um 13:30 Uhr.

Können die ÖSV-Asse um die begehrten Gämse mitfahren? Noch warten Manuel Feller und Co. in der Olympia-Saison auf einen Stockerplatz, gleichzeitig geht es auch um die begehrten Tickets für die anstehenden Winterspiele.

Wer holt sich die letzten Olympia-Tickets im Slalom? Die Ausgangslage >>>

Der Slalom in Kitzbühel im LIVE-Ticker:

