Feller nach Triumph: "Das ist eine Versöhnung mit dem Berg"

Aus der Hassliebe mit dem Ganslernhang wurde endlich die große Liebe. Danach spricht der ÖSV-Star von einer der "schwierigsten Phasen meines Lebens."

Feller nach Triumph: "Das ist eine Versöhnung mit dem Berg"
So oft hatte es Manuel Feller schon probiert, doch Kitzbühel hatte es einfach nicht gut mit ihm gemeint.

2023 schied der Tiroler etwa nach Halbzeit-Führung in der Entscheidung nach wenigen Toren aus, 2024 verpasste er das Podest als Vierter nur knapp.

Doch am Sonntag hat der 33-Jährige endlich seinen Frieden mit dem Ganslernhang geschlossen und mit einer entfesselten Fahrt die Spitze erklommen. JAAA! Feller gewinnt den Kitzbühel-Slalom >>>

Danach strahlt der ÖSV-Star im "ORF"-Interview: "Es kann nicht schöner sein. Wenn es gleich funktioniert hätte, würde es nicht so viel bedeuten. Das ist eine Versöhnung mit dem Berg."

Das Erfolgsrezept

Oft hätte er davon geträumt, einmal in Kitzbühel am Podest zu stehen. "Ich war ein paar Mal in einer guten Position", weiß Feller. "Ich hatte vielleicht die Nerven nicht, vielleicht war das Skifahren nicht auf dem Punkt. Heute hat es funktioniert."

Kitzbühel - Alle Slalom-Sieger im Weltcup >>>

Nun darf sich der Fieberbrunner nur 15 Minuten von seinem Heimat-Ort entfernt sogar Hahnenkamm-Sieger nennen und für die Goldene Gams einen schönen Platz daheim suchen.

Sein Erfolgsrezept: "Ich habe gar nichts Spezielles probiert. Ich bin solide Ski gefahren und habe versucht, die Schwünge schnell zu machen, aber nicht irgendwo sinnlos zu riskieren. Das ist vor allem auf dem Hang immer eine gute Taktik gewesen."

"Einer der schwierigsten Phasen meines Lebens"

Einen großen Dank spricht er seinem Fanklub aus. "Sie sind Jahr für Jahr gekommen, Jahr für Jahr hat es nicht funktioniert - trotzdem haben sie mich hochleben lassen."

Dann wird Feller emotional, spricht von einer "sehr schwierigen Saison" und "einer der schwierigsten Phasen meines Lebens. Ich möchte auch meiner Frau einen großen Dank aussprechen."

Es sei sehr viel passiert. Doch "darüber möchte ich gar nicht reden, sondern genießen." Es zeige ihm aber, dass man nie aufgeben dürfe und "in egal welcher Situation weitermachen" müsse. "Das habe ich mein Leben lang getan, heute hat es sich bezahlt gemacht."

Die Siegerliste der Hahnenkamm-Rennen >>>

Das Endergebnis des Slaloms in Kitzbühel:

