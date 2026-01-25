Erster
Zweiter
Dritter
2026
Feller (AUT)
Meillard (SUI)
Straßer (GER)
2025
Noel (FRA)
Vinatzer (ITA)
Braathen (BRA)
2024
Straßer (GER)
Jakobsen (SWE)
Yule (SUI)
2023
Yule (SUI)
Ryding (GBR)
Braathen (NOR)
2022
Ryding (GBR)
Braathen (NOR)
Kristoffersen (NOR)
2020
Yule (SUI)
Schwarz (AUT)
Noel (FRA)
2019
Noel (FRA)
Hirscher (AUT)
Pinturault (FRA)
2018
Kristoffersen (NOR)
Hirscher (AUT)
Yule (SUI)
2017
Hirscher (AUT)
Ryding (GBR)
Khoroshilov (RUS)
2016
Kristoffersen (NOR)
Hirscher (AUT)
Dopfer (GER)
2015
Hargin (SWE)
Hirscher (AUT)
Neureuther (GER)
2014
Neureuther (GER)
Kristoffersen (NOR)
Thaler (ITA)
2013
Hirscher (AUT)
Neureuther (GER)
Kostelic (CRO)
2012
Deville (ITA)
Matt (AUT)
Kostelic (CRO)
2011
Grange (FRA)
Kostelic (CRO)
Razzoli (ITA)
2010
Neureuther (GER)
Lizeroux (FRA)
Razzoli (ITA)
2009
Lizeroux (FRA)
Grange (FRA)
Thaler (ITA)
2008
Grange (FRA)
Byggmark (SWE)
Matt (AUT)
2007
Byggmark (SWE)
Matt (AUT)
Mölgg (ITA)
2007
Byggmark (SWE)
Matt (AUT)
Vogl (GER)
2006
Vidal (FRA)
Herbst (AUT)
Raich (AUT)
2005
Pranger (AUT)
Matt (AUT)
Kostelic (CRO)
2004
Palander (FIN)
Grandi (CAN)
Schönfelder (AUT)
2003
Palander (FIN)
Schönfelder (AUT)
Schilchegger (AUT)
2002
Schönfelder (AUT)
Albrecht (AUT)
Miller (USA)
2001
Raich (AUT)
Kosir (SLO)
Buraas (NOR)
2000
Matt (AUT)
Vrhovnik (SLO)
Raich (AUT)
1999
Kosir (SLO)
Plaschy (SUI)
Rocca (ITA)
1998
Stangassinger (AUT)
Sykora (AUT)
Furuseth (NOR)
1997
Reiter (AUT)
Tomba (ITA)
Jagge (FIN)
1996
Sykora (AUT)
Tomba (ITA)
Kosir (SLO)
1995
Tomba (ITA)
Kosir (SLO)
Furuseth (NOR)
1994
Stangassinger (AUT)
Sykora (AUT)
Tomba (ITA)
1992
Tomba (ITA)
Bianchi (FRA)
Bittner (GER)
1991
Girardelli (LUX)
Furuseth (NOR)
Nierlich (AUT)
1990
Nierlich (AUT)
Furuseth (NOR)
Bittner (GER)
1989
Bittner (GER)
Tomba (ITA)
Nierlich (AUT)
1987
Krizaj (YUG)
Berthold (AUT)
Bittner (GER)
1986
Frommelt (LIE)
Stenmark (SWE)
Kohlbichler/Wenzel
1985
Girardelli (LUX)
Totsch (ITA)
Krizaj (YUG)
1984
Girardelli (LUX)
Gruber (AUT)
Krizaj (YUG)
1983
Stenmark (SWE)
Orlainsky (AUT)
P. Mahre (USA)
1982
Stenmark (SWE)
P. Mahre (USA)
De Chiesa/S.Mahre
1981
Stenmark (SWE)
Andreev (UdSSR)
Orlainsky (AUT)
1980
Wenzel (LIE)
Neureuther (BRD)
Luthy (SUI)
1979
Neureuther (BRD)
Stenmark (SWE)
P. Mahre (USA)
1978
Heidegger (AUT)
Popangelov (BUL)
Wenzel (LIE)
1977
Stenmark (SWE)
Gros (ITA)
Bieler (ITA)
1976
Stenmark (SWE)
Thoeni (ITA)
Gros (ITA)
1975
Gros (ITA)
Stenmark (ITA)
De Chiesa (ITA)
1974
Hinterseer (AUT)
Kniewasser (AUT)
Thoeni (ITA)
1973
Augert (FRA)
Thoeni (ITA)
Bachleda (POL)
1972
Augert (FRA)
Bruggmann (SUI)
Bachleda (POL)
1971
Augert (FRA)
Penz (FRA)
Roffner (AUT)
1970
Russel (FRA)
Thoeni (ITA)
Augert (FRA)
1969
Russell (FRA)
Huber (AUT)
Giovanoli (SUI)
1968
Giovanoli (SUI)
Matt (AUT)
Killy (FRA)
1967
Killy (FRA)
Grahn (SWE)
Jauffret (FRA)
Siege
Läufer
Jahre
5
Ingemar Stenmark (SWE)
1976, 1977, 1981, 1982, 1983
3
Jean-Noel Augert (FRA)
1971, 1972, 1973
Marc Girardelli (LUX)
1984, 1985, 1991
2
Marcel Hirscher (AUT)
2013, 2017
Thomas Stangassinger (AUT)
1994, 1998
Thomas Sykora (AUT)
1996, 1998 (ZR)
Clement Noel (FRA)
2019, 2025
Daniel Yule (SUI)
2020, 2023
Henrik Kristoffersen (NOR)
2016, 2018
Jean Baptiste Grange (FRA)
2008, 2011
Kalle Palander (FIN)
2003, 2004
Alberto Tomba (ITA)
1992, 1995
Patrick Russel (FRA)
1969, 1970
Jens Byggmark (SWE)
2007, 2007 (ZR)
Felix Neureuther (GER)
2010, 2014
|Stenmark (SWE)
|Mahre (USA)
|3.16
|1982
|Killy (FRA)
|Grahn (SWE)
|2.21
|1967
|Tomba (ITA)
|Bianchi (FRA)
|1.38
|1992
|Augert (FRA)
|Bruggmann (SUI)
|1.35
|1972
|Frommelt (LIE)
|Stenmark (SWE)
|1.01
|1986
|Russel (FRA)
|Huber (AUT)
|0.02
|1969
|Kristoffersen (NOR)
|Hirscher (AUT)
|0.03
|2016
|Byggmark (SWE)
|Matt (AUT)
|0.03
|2007
|Kosir (SLO)
|Plaschy (SUI)
|0.04
|1999
|Heidegger (AUT)
|Popangelov (BUL)
|0.04
|1978
|Sykora (AUT)
|Tomba (ITA)
|0.06
|1996
|Ingemar Stenmark (SWE)
|19J 11M
|1976
|Hansi Hinterseer (AUT)
|19J 12M
|1974
|Piero Gros (ITA)
|20J 3M
|1975
|Klaus Heidegger (AUT)
|20J 6M
|1978
|Marc Girardelli (LUX)
|20J 7M
|1984
|Thomas Stangassinger (AUT)
|32J 5M
|1998
|Cristian Deville (ITA)
|31J 1M
|2012
|Bojan Krizaj (SLO)
|30J 1M
|1987
|Christian Neureuther (GER)
|29J 9M
|1979
|Thomas Sykora (AUT)
|29J 9M
|1998