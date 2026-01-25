NEWS

Kitzbühel - Alle Slalom-Sieger im Weltcup

Wer bezwang den Ganslernhang am erfolgreichsten? Die komplette Siegerliste aller Slalom-Helden in Kitzbühel. Alle Daten und Fakten zu den Hahnenkamm-Slaloms.

Erster

Zweiter

Dritter

2026

Feller (AUT)

Meillard (SUI)

Straßer (GER)

2025

Noel (FRA)

Vinatzer (ITA)

Braathen (BRA)

2024

Straßer (GER)

Jakobsen (SWE)

Yule (SUI)

2023

Yule (SUI)

Ryding (GBR)

Braathen (NOR)

2022

Ryding (GBR)

Braathen (NOR)

Kristoffersen (NOR)

2020

Yule (SUI)

Schwarz (AUT)

Noel (FRA)

2019

Noel (FRA)

Hirscher (AUT)

Pinturault (FRA)

2018

Kristoffersen (NOR)

Hirscher (AUT)

Yule (SUI)

2017

Hirscher (AUT)

Ryding (GBR)

Khoroshilov (RUS)

2016

Kristoffersen (NOR)

Hirscher (AUT)

Dopfer (GER)

2015

Hargin (SWE)

Hirscher (AUT)

Neureuther (GER)

2014

Neureuther (GER)

Kristoffersen (NOR)

Thaler (ITA)

2013

Hirscher (AUT)

Neureuther (GER)

Kostelic (CRO)

2012

Deville (ITA)

Matt (AUT)

Kostelic (CRO)

2011

Grange (FRA)

Kostelic (CRO)

Razzoli (ITA)

2010

Neureuther (GER)

Lizeroux (FRA)

Razzoli (ITA)

2009

Lizeroux (FRA)

Grange (FRA)

Thaler (ITA)

2008

Grange (FRA)

Byggmark (SWE)

Matt (AUT)

2007

Byggmark (SWE)

Matt (AUT)

Mölgg (ITA)

2007

Byggmark (SWE)

Matt (AUT)

Vogl (GER)

2006

Vidal (FRA)

Herbst (AUT)

Raich (AUT)

2005

Pranger (AUT)

Matt (AUT)

Kostelic (CRO)

2004

Palander (FIN)

Grandi (CAN)

Schönfelder (AUT)

2003

Palander (FIN)

Schönfelder (AUT)

Schilchegger (AUT)

2002

Schönfelder (AUT)

Albrecht (AUT)

Miller (USA)

2001

Raich (AUT)

Kosir (SLO)

Buraas (NOR)

2000

Matt (AUT)

Vrhovnik (SLO)

Raich (AUT)

1999

Kosir (SLO)

Plaschy (SUI)

Rocca (ITA)

1998

Stangassinger (AUT)

Sykora (AUT)

Furuseth (NOR)

1997

Reiter (AUT)

Tomba (ITA)

Jagge (FIN)

1996

Sykora (AUT)

Tomba (ITA)

Kosir (SLO)

1995

Tomba (ITA)

Kosir (SLO)

Furuseth (NOR)

1994

Stangassinger (AUT)

Sykora (AUT)

Tomba (ITA)

1992

Tomba (ITA)

Bianchi (FRA)

Bittner (GER)

1991

Girardelli (LUX)

Furuseth (NOR)

Nierlich (AUT)

1990

Nierlich (AUT)

Furuseth (NOR)

Bittner (GER)

1989

Bittner (GER)

Tomba (ITA)

Nierlich (AUT)

1987

Krizaj (YUG)

Berthold (AUT)

Bittner (GER)

1986

Frommelt (LIE)

Stenmark (SWE)

Kohlbichler/Wenzel

1985

Girardelli (LUX)

Totsch (ITA)

Krizaj (YUG)

1984

Girardelli (LUX)

Gruber (AUT)

Krizaj (YUG)

1983

Stenmark (SWE)

Orlainsky (AUT)

P. Mahre (USA)

1982

Stenmark (SWE)

P. Mahre (USA)

De Chiesa/S.Mahre

1981

Stenmark (SWE)

Andreev (UdSSR)

Orlainsky (AUT)

1980

Wenzel (LIE)

Neureuther (BRD)

Luthy (SUI)

1979

Neureuther (BRD)

Stenmark (SWE)

P. Mahre (USA)

1978

Heidegger (AUT)

Popangelov (BUL)

Wenzel (LIE)

1977

Stenmark (SWE)

Gros (ITA)

Bieler (ITA)

1976

Stenmark (SWE)

Thoeni (ITA)

Gros (ITA)

1975

Gros (ITA)

Stenmark (ITA)

De Chiesa (ITA)

1974

Hinterseer (AUT)

Kniewasser (AUT)

Thoeni (ITA)

1973

Augert (FRA)

Thoeni (ITA)

Bachleda (POL)

1972

Augert (FRA)

Bruggmann (SUI)

Bachleda (POL)

1971

Augert (FRA)

Penz (FRA)

Roffner (AUT)

1970

Russel (FRA)

Thoeni (ITA)

Augert (FRA)

1969

Russell (FRA)

Huber (AUT)

Giovanoli (SUI)

1968

Giovanoli (SUI)

Matt (AUT)

Killy (FRA)

1967

Killy (FRA)

Grahn (SWE)

Jauffret (FRA)

Slalom-Rekordsieger in Kitzbühel (Weltcup):

Siege

Läufer

Jahre

5

Ingemar Stenmark (SWE)

1976, 1977, 1981, 1982, 1983

3

Jean-Noel Augert (FRA)

1971, 1972, 1973

Marc Girardelli (LUX)

1984, 1985, 1991

2

Marcel Hirscher (AUT)

2013, 2017

Thomas Stangassinger (AUT)

1994, 1998

Thomas Sykora (AUT)

1996, 1998 (ZR)

Clement Noel (FRA)

2019, 2025

Daniel Yule (SUI)

2020, 2023

Henrik Kristoffersen (NOR)

2016, 2018

Jean Baptiste Grange (FRA)

2008, 2011

Kalle Palander (FIN)

2003, 2004

Alberto Tomba (ITA)

1992, 1995

Patrick Russel (FRA)

1969, 1970

Jens Byggmark (SWE)

2007, 2007 (ZR)

Felix Neureuther (GER)

2010, 2014

Größte/Knappste Siegvorsprünge im Slalom (Weltcup):
SiegerZweiterDifferenzJahr
Stenmark (SWE)Mahre (USA)3.161982
Killy (FRA)Grahn (SWE)2.211967
Tomba (ITA)Bianchi (FRA)1.381992
Augert (FRA)Bruggmann (SUI)1.351972
Frommelt (LIE)Stenmark (SWE)1.011986
SiegerZweiterDifferenzJahr
Russel (FRA)Huber (AUT)0.021969
Kristoffersen (NOR)Hirscher (AUT)0.032016
Byggmark (SWE)Matt (AUT)0.032007
Kosir (SLO)Plaschy (SUI)0.041999
Heidegger (AUT)Popangelov (BUL)0.041978
Sykora (AUT)Tomba (ITA)0.061996
Jüngste/Älteste Slalom-Sieger in Kitzbühel (Weltcup):
SiegerAlterJahr
Ingemar Stenmark (SWE)19J 11M1976
Hansi Hinterseer (AUT)19J 12M1974
Piero Gros (ITA)20J 3M1975
Klaus Heidegger (AUT)20J 6M1978
Marc Girardelli (LUX)20J 7M1984
SiegerAlterJahr
Thomas Stangassinger (AUT)32J 5M1998
Cristian Deville (ITA)31J 1M2012
Bojan Krizaj (SLO)30J 1M1987
Christian Neureuther (GER)29J 9M1979
Thomas Sykora (AUT)29J 9M1998

