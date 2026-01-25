NEWS

So viele Menschen sahen die Hahnenkamm-Abfahrt im TV

Der "ORF" veröffentlichte die TV-Zuschauerzahlen zu den beiden Speed-Rennen auf der Streif.

So viele Menschen sahen die Hahnenkamm-Abfahrt im TV
Textquelle: © APA
Im Schnitt 1.580.000 Zuseher:innen haben am Samstag in ORF 1 die alpine Abfahrt der Spitzenathleten auf der Streif in Kitzbühel verfolgt.

Der erste Teil der Übertragung erreichte laut ORF-Aussendung einen Marktanteil von 84 Prozent (12+). 1.319.000 waren bis zum letzten Läufer dabei (Marktanteil 76 Prozent in der Gruppe 12+).

Den Super-G am Hahnenkamm verfolgten am Freitag im Schnitt 850.000 (75 Prozent Marktanteil).

