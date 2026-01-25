Kitz Race Party: Klopp und Ibrahimovic führen Star-Aufgebot an

Mit der "KitzRaceParty" in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände der "Streif" ist Samstagabend der letzte große Höhepunkt des üppigen Kitz-Societytreibens auf dem Programm gestanden.

Die Promidichte am Red Carpet war erwartungsgemäß recht hoch. Wie bereits im Vorjahr entpuppte sich dabei die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović als wahrer Blitzlicht-Magnet.

Aber auch "Kitz-Debütant", Startrainer Jürgen Klopp, wurde von den Fotografen hell erleuchtet.

Schwarzenegger nicht dabei

Die beiden hatten auch durchaus eine gewichtige Leerstelle zu füllen, denn Arnold Schwarzenegger, der sich zuletzt am Nachmittag bei der Streif-Abfahrt gezeigt hatte, blieb wie schon im Jahr zuvor der "KitzRaceParty" fern.

Klopp und Ibrahimović kamen dem Ausfüllen dieser großen Fußstapfen schließlich aber äußerst souverän nach. Der Red-Bull-Fußballchef und die Fußballlegende schienen es sich mit dem bekannten Sieger-Lächeln und dem Charisma von Schwarzenegger in einem gemeinsamen Charme-Kraftakt regelrecht messen zu wollen.