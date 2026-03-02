Junioren-Ski-WM 2026: Der Zeitplan im Überblick

Die Stars von morgen stehen in den Startlöchern! Vom 6. bis 15. März 2026 matchen sich die größten Talente des Skisports bei der Junioren-Ski-Weltmeisterschaft (JWSC) um Gold, Silber und Bronze.

Damit du kein Rennen verpasst, liefern wir dir hier den gesamten Zeitplan - von der ersten Abfahrt bis zum abschließenden Slalom.

Alle Termine und Disziplinen

Wann rasen die Speed-Spezialisten über die Piste und wann zeigen die Techniker ihr Können im Stangenwald? In diesem intensiven Zeitraum vom 6. März bis zum 15. März wartet ein dichtes Programm.

Ob Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf oder Slalom - hier findest du alle Startzeiten kompakt zusammengefasst.