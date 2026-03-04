Sie wechselten direkt zwischen LASK und SV Ried

Am Mittwoch (20:30 Uhr im LIVE-Ticker) matchen sich die SV Ried und der LASK im Oberösterreich-Derby um den Einzug ins UNIQA-ÖFB-Cup-Finale.

Dass es zwischen beiden Klubs schon mal heiß hergehen kann, zeigte unter anderem auch der Aufreger um Ried-Präsident Thomas Gahleitner >>>

Doch auch Transfers zwischen beiden Klubs sorgen immer mal wieder für Brisanz. Im Laufe der Zeit gab es fast zwei Dutzend Spieler, die direkt zwischen beiden Klubs hin- und hergewechselt sind.

LAOLA1 hat diese Akteure und ihre Karrieren näher beleuchtet.