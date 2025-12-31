Auf diesen Teenagern ruhen Österreichs Sport-Hoffnungen

Anna Pircher (2010): Mit nur 15 Jahren sorgte die Tirolerin bereits im Erwachsenenbereich für Aufsehen und stürmte im September 2025 bei den "Alpstar Ladies Open Vienna" bis ins Halbfinale. Zudem gewann sie im September den U16-Europameistertitel – als erste Österreicherin seit 1988. Für ihr Alter überzeugt sie mit bemerkenswerter Spielintelligenz. Im Windschatten von Lilli Tagger könnte sich die Tirolerin zur nächsten ÖTV-Hoffnung entwickeln. Aktuell ist sie die Nummer 888 der Frauen-Weltrangliste.

Lilli Tagger (2008): Schon einen Schritt weiter als Pircher ist Lilli Tagger. Die Osttirolerin ist seit 2025 nicht mehr aus dem österreichischen Tennis wegzudenken. Höhepunkt ihrer Saison war der Titel im Juniorinnen-Bewerb der French Open, zum Jahresende erreichte sie bei ihrem WTA-Debüt in Jiujiang direkt das Finale.

Mit erst 17 Jahren verfügt Tagger bereits über enorme Power. Sie beendete das Jahr 2025 als Nummer 155 der Welt – keine jüngere Spielerin liegt vor ihr – damit ist sie auch in der Qualifikation für die Australian Open dabei. Österreichs Tennisfans dürfen sich freuen, was da noch kommen wird.