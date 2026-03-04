NEWS

Schweizer Speed-Spezialistin erklärt ihren Rücktritt

Nach 13 Jahren im Weltcup und unter anderem vier Kreuzbandrissen zieht die 34-Jährige einen Schlussstrich.

Rücktritt im Schweizer Ski-Team! Joana Hählen beendet nach 13 Jahren im Weltcup mit Saisonende ihre Karriere.

Das teilt die 34-jährige Bernerin in den Sozialen Medien mit. "Es ist schwer, etwas loszulassen, das man liebt, und Skifahren - ich habe dich geliebt. Aber es ist Zeit, dieses Kapitel zu beenden", schreibt Hählen auf Instagram.

Der Super-G am Sonntag in Val di Fassa könnte für die Speed-Spezialistin ihr letztes Weltcup-Rennen werden, sollte sie sich nicht für das Saison-Finale in Norwegen qualifizieren.

Vier Kreuzbandrisse

166 Weltcup-Rennen hat Hählen bisher bestritten, fünf Mal stand sie am Podest. Ihre Karriere war jedoch auch von vier Kreuzbandrissen geprägt.

Die Entscheidung zum Rücktritt ist am vergangenen Wochenende gefallen. "In letzter Zeit waren mein Körper und manchmal mein Gehirn nicht immer für das Risiko bereit, das dieser Sport verlangt. Im Ziel in Soldeu wusste ich: es ist Zeit, aufzuhören."

Auf Hählen wartet nach ihrem Karriereende bereits das nächste schöne Kapitel: Die Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund Lorenz.

