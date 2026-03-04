NEWS

Stark! ÖSV-Biathletin erobert Bronze bei der Jugend-WM

Im Sprint zeigt die 17-jährige Selina Ganner erneut ihr großes Talent und sichert sich ihre zweite Medaille bei der Jugend-WM.

Stark! ÖSV-Biathletin erobert Bronze bei der Jugend-WM
Selina Ganner holt die nächste Medaille bei den IBU Biathlon Jugend- und Junior:innen-Weltmeisterschaften.

Die 17-Jährige zeigt eine beeindruckende Leistung und sichert sich im Sprint über 6 km die Bronzemedaille.

Nach einem spannenden Rennen liegt die Österreicherin nur 18,3 Sekunden hinter der Siegerin Michaela Strakova aus der Slowakei, während Hanna Voelstad (NOR) mit +12,3 Sekunden den zweiten Platz belegt.

Den Wintersport im Blut: Die außergewöhnliche Famile Ganner >>>

"Nicht mit so einem Ergebnis gerechnet"

Es ist die bereits zweite Medaille für Ganner: Bei den Wettkämpfen am Arber in Deutschland konnte sie sich bereits in der Mixed-Staffel gemeinsam mit Simon Hechenberger, Matti Pinter und Ilvy Giestheuer Gold sichern.

Selina Ganner freut sich im Anschluss: „Das Rennen heute war richtig cool. Ich habe im Vorfeld aber ehrlicherweise nicht mit so einem Ergebnis gerechnet, vor allem, weil ich mich körperlich auch ziemlich müde gefühlt habe."

"Das Schießen hat heute allerdings richtig gut funktioniert und mit nur einem Fehler kann ich definitiv sehr zufrieden sein. Jetzt werde ich bei den weiteren Rennen einfach nochmal versuchen, mein Bestes zu geben und mir selbst keinen Druck zu machen", so die 17-Jährige weiter.

