Kaprizov erreicht neuen Rekord bei Rossis Ex-Klub

Kirill Kaprisov hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen neuen Klubrekord der Minnesota Wild aufgestellt.

Der 28-jährige Russe erzielte beim 5:1-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (57.).

Mit seinem 220. Tor im Wild-Trikot übertraf er den bisherigen Rekordhalter Marian Gaborik. Minnesota, Ex-Club von Marco Rossi, ist das drittbeste Team der Western Conference.