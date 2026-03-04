NEWS
Kaprizov erreicht neuen Rekord bei Rossis Ex-Klub
Der 28-Jährige war auch beim Sieg gegen Tampa Bay Lightning einer der wichtigsten und übertraf damit eine ganz spezielle "Benchmark".
Kirill Kaprisov hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen neuen Klubrekord der Minnesota Wild aufgestellt.
Der 28-jährige Russe erzielte beim 5:1-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (57.).
Mit seinem 220. Tor im Wild-Trikot übertraf er den bisherigen Rekordhalter Marian Gaborik. Minnesota, Ex-Club von Marco Rossi, ist das drittbeste Team der Western Conference.