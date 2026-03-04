NEWS

Kaprizov erreicht neuen Rekord bei Rossis Ex-Klub

Der 28-Jährige war auch beim Sieg gegen Tampa Bay Lightning einer der wichtigsten und übertraf damit eine ganz spezielle "Benchmark".

Kaprizov erreicht neuen Rekord bei Rossis Ex-Klub Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Kirill Kaprisov hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen neuen Klubrekord der Minnesota Wild aufgestellt.

Der 28-jährige Russe erzielte beim 5:1-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand (57.).

Mit seinem 220. Tor im Wild-Trikot übertraf er den bisherigen Rekordhalter Marian Gaborik. Minnesota, Ex-Club von Marco Rossi, ist das drittbeste Team der Western Conference.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ICE heute: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE heute: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE Hockey League
Nur mit ein paar Leiberl ans andere Ende Österreichs

Nur mit ein paar Leiberl ans andere Ende Österreichs

ICE Hockey League
First Star! Kasper glänzt bei Detroit-Sieg mit zwei Assists

First Star! Kasper glänzt bei Detroit-Sieg mit zwei Assists

NHL
16
Mit Österreich-Beteiligung: Frölunda krönt sich zum CHL-Sieger

Mit Österreich-Beteiligung: Frölunda krönt sich zum CHL-Sieger

Champions Hockey League
Trade-Deadline: So "fett" sind die Kader der ICE-Teams

Trade-Deadline: So "fett" sind die Kader der ICE-Teams

ICE Hockey League
1
Schweizer Speed-Spezialistin erklärt ihren Rücktritt

Schweizer Speed-Spezialistin erklärt ihren Rücktritt

Ski Alpin
Vorbild Hämmerle! Eckhart nimmt Paralympics-Medaille ins Visier

Vorbild Hämmerle! Eckhart nimmt Paralympics-Medaille ins Visier

Snowboard

Kommentare

Eishockey Marco Rossi NHL Tampa Bay Lightning Minnesota Wild Hockey Marian Gaborik Wintersport National Hockey League Kirill Kaprizov