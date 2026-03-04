Die Regular Season in der win2day ICE Hockey League ist beendet, doch bevor es in die Playoffs geht, werden in den Pre-Playoffs die letzten beiden Tickets ausgespielt.

In Spiel eins der Pre-Playoffs empfängt der VSV in einem österreichischen Duell die Black Wings Linz. Ebenfalls zuhause müssen die Vienna Capitals gegen Fehervar AV19 bestehen.