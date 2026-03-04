EC Idm VSV EC Idm VSV IDM
Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Heute 19:15 Uhr
NEWS

ICE heute: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

Zudem spielen die Vienna Capitals zuhause gegen Fehervar AV19. LIVE-Infos:

Die Regular Season in der win2day ICE Hockey League ist beendet, doch bevor es in die Playoffs geht, werden in den Pre-Playoffs die letzten beiden Tickets ausgespielt.

In Spiel eins der Pre-Playoffs empfängt der VSV in einem österreichischen Duell die Black Wings Linz. Ebenfalls zuhause müssen die Vienna Capitals gegen Fehervar AV19 bestehen.

LIVE-Konferenz:

