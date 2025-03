Die Ski-Weltcup-Saison 2024/25 biegt auf die Zielgeraden ein. Drei Renn-Wochenenden stehen bei Männern und Frauen jeweils noch auf dem Programm.

Fix vergeben ist noch keine Kristallkugel, in einigen Disziplinen zeichnen sich die Gewinner:innen schon ab, in einigen könnte es erst beim Weltcup-Finale, das heuer erstmals in Sun Valley in den USA stattfindet (22. bis 27. März), eine Entscheidung geben.

So unter anderem in der Abfahrt der Frauen, wo Titelverteidigerin Conny Hütter voll um Kristall mitmischt.

Den ÖSV-Männern droht hingegen eine Saison ohne Sieg und ohne Kugel. Kein Kristall für den ÖSV gab es zuletzt in der Saison 2022/23.

Auch im prestigeträchtigen Nationencup gibt es für Österreich heuer nichts zu holen.

Der Stand im Kugel-Rennen vor dem Weltcup-Finish im Überblick:

MÄNNER:

Gesamt-Weltcup

Verbleibende Rennen: 9

Seine vierte große Kristallkugel in Folge ist Marco Odermatt nur mehr schwer zu nehmen. 360 Punkte beträgt der Vorsprung des Schweizers auf den Norweger Henrik Kristoffersen. Slalom-Weltmeister Loic Meillard hat als Dritter 575 Zähler Rückstand.

Österreicher findet sich in den Top Ten des Gesamtweltcups aktuell keiner. Bester ÖSV-Vertreter ist Vincent Kriechmayr auf Rang zwölf, Manuel Feller ist 18.

Abfahrt

Verbleibende Rennen: 3

Die Abfahrts-Kugel machen sich die Schweizer unter sich aus. Die besten Karten hat drei Rennen vor Schluss Marco Odermatt, Weltmeister Franjo von Allmen lauert 73 Punkte dahinter. Alexis Monney hat als Dritter bereits 185 Punkte Rückstand.

Bester rot-weiß-roter Abfahrer ist Vincent Kriechmayr auf Rang elf, gefolgt von Daniel Hemetsberger auf zwölf.

Super-G

Verbleibende Rennen: 2

Die insgesamt dritte Super-G-Kugel seiner Karriere ist Marco Odermatt schon sicher.

Bei nur mehr zwei verbleibenden Rennen hat der Schweizer ein Polster von 181 Zählern auf Mattia Casse. Der Italiener erlitt allerdings bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Kvitfjell einen Ellbogenbruch, musste operiert werden und wird an den Speed-Rennen in Norwegen nicht teilnehmen. Mehr dazu hier >>>

Dritter der Disziplinen-Wertung ist Vincent Kriechmayr. Mit 205 Punkten Rückstand auf Odermatt hat der Oberösterreicher auch theoretisch keine Chance mehr auf sein zweites Kristall.

Riesentorlauf

Verbleibende Rennen: 2

Hat Marco Odermatt den Riesentorlauf in der vergangenen Saison noch klar dominiert, geht es in diesem Winter knapper zu. Nur 41 Punkte beträgt der Vorsprung des Schweizers auf Henrik Kristoffersen. Dessen Landsmann Alexander Steen Olsen hat als Dritter mit 119 Punkten Rückstand wohl keine Chance mehr.

Bester Österreicher in der Kerndisziplin ist Stefan Brennsteiner als Neunter (221 Punkte Rückstand).

Slalom

Verbleibende Rennen: 2

Vorteil Henrik Kristoffersen! Der Norweger führt zwei Rennen vor Schluss 77 Punkte vor Clement Noel, Weltmeister Loic Meillard hat als Dritter 102 Zähler Rückstand.

Kugel-Titelverteidiger Manuel Feller rangiert aktuell auf Platz sieben, der Rückstand des Tirolers beträgt bereits 280 Punkte.

FRAUEN:

Gesamt-Weltcup

Verbleibende Rennen: 8

Heißt die Gesamtweltcup-Siegerin zum zweiten Mal nach 2019/20 Federica Brignone? Die Italienerin geht mit 251 Punkten Vorsprung auf Lara Gut-Behrami ins Saison-Finish, Sofia Goggia fehlen als Dritter bereits 423 Zähler auf ihre Landsfrau.

Beste Österreicherin in der Gesamtwertung ist Conny Hütter auf Rang acht.

Abfahrt

Verbleibende Rennen: 2

Am knappsten ist aktuell das Rennen um Abfahrts-Kristall. Titelverteidigerin Conny Hütter liegt vor den beiden verbleibenden Saisonrennen lediglich 16 Punkte hinter Federica Brignone. Sofia Goggia mischt mit 34 Punkten Rückstand ebenfalls noch um die Kugel mit.

Super-G

Verbleibende Rennen: 3

Lara Gut-Behrami muss in den noch drei ausstehenden Rennen ihren Vorsprung von aktuell 55 Punkten auf Federica Brignone verteidigen, will sie ihre insgesamt sechste Super-G-Kugel einheimsen. Die Drittplatzierte Sofia Goggia liegt bereits 159 Punkte zurück.

Beste Österreicherin im Super-G ist Cornelia Hütter auf Platz sieben, Weltmeisterin Stephanie Venier ist Achte.

Riesentorlauf

Verbleibende Rennen: 2

Ihre allererste Kristallkugel könnte Alice Robinson einfahren. Die Neuseeländerin führt in der Riesentorlauf-Wertung 40 Punkte vor Federica Brignone, Sara Hector könnte mit 79 Zählern Rückstand auch noch ein Wörtchen mitreden.

Julia Scheib liegt mit 216 Punkten Rückstand aktuell auf Platz neun.

Slalom

Verbleibende Rennen: 2

Eine Premieren-Kugel-Gewinnerin gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Slalom. Zrinka Ljutic führt zwei Rennen vor Schluss 39 Punkte vor Weltmeisterin Camille Rast.

Katharina Liensberger winkt ein Stockerlplatz in der Slalom-Gesamtwertung, mit 105 Zählern ist der Rückstand der Vorarlbergerin auf das Top-Duo aber schon beträchtlich.

Nationen-Weltcup

Peter Schröcksnadel lässt grüßen! Auf den Gewinn des Nationencups legte der ehemalige ÖSV-Präsident immer besonderen Wert. In diesem Winter ist Österreich jedoch weit davon entfernt.

Ganze 2.580 Punkte Rückstand hat die ÖSV-Equipe in der Gesamtwertung aktuell auf die Schweiz, den drittplatzierten Italienern fehlen bereits über 3.400 Punkte.

In den Geschlechter-Wertungen befindet sich Österreich aktuell gar nur auf Platz drei: Bei den Männern hinter der Schweiz und Norwegen, bei den Frauen hinter der Schweiz und Italien.

