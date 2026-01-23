Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Am kommenden Montag wird das österreichische Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina (ab 6. Februar) bekanntgegeben.

Heißt: Am Wochenende in Kitzbühel gibt es für die Wackelkandidaten die letzte Chance, noch auf den Olympia-Zug aufzuspringen.

In den Speed-Disziplinen gestaltet sich die Ausgangslage konträr.

Im Super-G gibt es mit Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz bereits zwei Saisonsieger, Raphael Haaser fuhr zwei Mal aufs Podest, Stefan Babinsky ein Mal. Dieses Quartett wird wohl auch bei Olympia an den Start gehen.

In der Abfahrt gab es in bisher vier Saisonrennen erst einen ÖSV-Podestplatz, durch Vincent Kriechmayr zuletzt in Wengen (2.).

Neben Kriechmayr ist in Abwesenheit des verletzten Stefan Eichberger wohl auch Daniel Hemetsberger gesetzt. Gute Chancen auf die übrigen beiden Plätze haben Raphael Haaser und Stefan Babinsky.