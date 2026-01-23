Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Athlet
Beaver Creek
Gröden 1
Gröden 2
Wengen
Vincent Kriechmayr
5.
24.
13.
2.
Daniel Hemetsberger
25.
16.
19.
8.
Stefan Babinsky
18.
14.
48.
33.
Raphael Haaser
19.
43.
-
19.
Adreas Ploier
41.
-
11.
25.
Stefan Rieser
17.
-
22.
35.
"Gott sei Dank haben wir Leistungsträger, die mehrere Disziplinen abdecken", sagt ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer.
Anders als im Weltcup gibt es pro Olympia-Rennen maximal vier Starterinnen und Starter. Das Maximalaufgebot pro Geschlecht liegt bei elf Athlet:innen.
Schwarz bei Olympia-Abfahrt? "Macht aus jetziger Sicht keinen Sinn"
Eine weitere Option für die Abfahrt wäre zumindest theoretisch Marco Schwarz. Der Kärntner würde allerdings ohne Weltcup-Einsatz in der schnellsten Disziplin bei Olympia antreten.
Schwarz selbst erteilte dieser Möglichkeit in Kitzbühel keine Absage. Er habe vor, auch in Bormio zumindest einmal die Abfahrts-Trainings zu bestreiten.
Cheftrainer Pfeifer sieht Schwarz' Chancen auf einen Renneinsatz jedoch gering: "Es ist ein brutaler Energieaufwand, die Trainings zu fahren. Dann wirst du vielleicht Fünfter, Sechster, Siebenter - eine super Leistung - aber dann kommen noch vier Rennen, wo er eine Medaille machen kann. Das macht aus jetziger Sicht keinen Sinn", so Pfeifer. Nachsatz: "Außer er fährt zweimal (Trainings)Bestzeit."
Für ÖSV-Alpin-Chef Christian Mitter ist klar: "Prinzipiell sollte man schon im Weltcup angetreten sein."
Wer startet im Slalom?
Das Sorgenkind im Olympia-Winter ist der Slalom. Erst ein Top-5-Ergebnis durch Manuel Feller in Adelboden steht bisher zu Buche. Der Tiroler ist für den Olympia-Slalom gesetzt.
Auch Michael Matt dürfte mit dem siebenten Platz zuletzt in Wengen sein Ticket für Italien gelöst haben. Er ist als Zwölfter aktuell bester Österreicher im Slalom-Weltcup.
Marco Schwarz tut sich nach seiner Verletzung im Slalom noch schwer, es fehlt die Konstanz. Platz acht in Val d’Isere ist bisher sein bestes Ergebnis in diesem Winter. Da der Kärntner jedoch im Super-G und Riesentorlauf gesetzt ist, stehen auch die Chancen auf einen Slalom-Start gut.
Fünf weitere Kandidaten können am Sonntag am Ganslernhang in Kitzbühel noch ihre Visitenkarte abgeben:
Bei Fabio Gstrein, Österreichs bester Slalom-Läufer der vergangenen Saison, läuft es ausgerechnet im Slalom-Monat Jänner bisher gar nicht. Sein bestes Saisonergebnis: Ein 10. Platz.
Der Olympia-Silberne im Slalom von 2022, Johannes Strolz, sucht auch in diesem Winter nach seiner Topform. Mehr als ein 17. Platz war bisher nicht drin.
Dominik Raschner konnte in sieben Rennen nur zwei Mal anschreiben: Er hat die Ränge sechs und 14 am Konto. Bei Joshua Sturm sind es die Plätze 16 und 20.
Adrian Pertl sah bei bisher fünf Starts nur ein Mal das Ziel - zuletzt in Wengen mit Rang 14.
Athlet
Levi
Gurgl
Val d'Isere
Alta Badia
Madonna
Adelboden
Wengen
Michael Matt
9.
DNQ
15.
12.
12.
18.
7.
Manuel Feller
11.
27.
DNF1
11.
DNF2
5.
11.
Gabio Gstrein
10.
16.
15.
13.
DNF1
DNQ
20.
Marco Schwarz
19.
21.
8.
DSQ2
DNQ
16.
-
Dominik Raschner
DNQ
6.
DNF1
DNQ
DNF1
14.
DNF1
Johannes Strolz
24.
24.
23.
DSQ
17.
DNF1
28.
Joshua Sturm
DNQ
DNQ
DNF1
20.
DNF1
DNF1
16.
Adrian Pertl
DNQ
DNQ
DNS1
-
-
DNQ
14.