Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Was braucht es, um auf der berüchtigten Streif zu gewinnen? Extremen Mut, perfekte Technik, viel Erfahrung - könnte man meinen.

Gerade beim letzten Punkt, der Erfahrung, scheiden sich mittlerweile die Geister. Über Jahrzehnte hielt sich die Meinung, ein guter Abfahrer brauche Routine, um die herausfordernden Highspeed-Strecken erfolgreich zu meistern.

Eine Annahme, die anno 2026 nicht mehr vollends zutrifft, wie ÖSV-Speed-Star Vincent Kriechmayr in Kitzbühel anmerkt.

Dass erst jahrelange Weltcup-Erfahrung einen Abfahrer erfolgreich macht, war laut Kriechmayr "früher mehr" der Fall. "Mittlerweile kommen die Jungs und drücken gleich kompromisslos an."

Als Beispiel nennt er Marco Odermatt und Shootingstar Giovanni Franzoni.

Jung und Alt in den Top 10 der Abfahrt

Odermatt fuhr in seiner 18. Weltcup-Abfahrt erstmals aufs Podest, seinen ersten Sieg in der Königsdisziplin feierte er beim 38. Antreten. Franzoni brauchte 17 Abfahrten für sein erstes Podest, auf den ersten Sieg wartet der Italiener noch.

Zum Vergleich: Kriechmayr holte seinen ersten Podestplatz in seiner 33. Abfahrt, der erste Sieg folgte gleich darauf im 35. Rennen.

Von den aktuellen Top 10 des Abfahrts-Weltcups sind fünf Athleten unter 30 Jahren. Die Jüngsten sind Franzoni und Franjo von Allmen mit jeweils 24 Lenzen, der Älteste Dominik Paris mit 36. Das Durchschnittsalter in den Top 10 beträgt 29,6 Jahre.

Top 10 des Abfahrts-Weltcups: